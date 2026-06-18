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Senatorii sunt chemaţi de urgenţă să-şi dea avizul pe şase jaloane PNRR, finanţate de la bugetul de stat

Luiza Dobrescu
Senatorii sunt chemaţi de urgenţă să-şi dea avizul pe şase jaloane PNRR, finanţate de la bugetul de stat
Senatorii votează online proiectele înscrise pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a plenului / Sursa: Mediafax
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Biroul Permanent al Senatului a fost convocat joi, ora 17.00, în format online. Ordinea de zi include un singur punct respectiv transmiterea către instituţiile avizatoare a 6 propuneri legislative care reprezintă jaloane din PNRR. 

  • Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (b384/16.06.2026);
  • Propunere legislativă privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul suin, în anul 2026, în contextul crizei din Orientul Mijlociu (b387/16.06.2026);
  • Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.122/2023 privind exploatațiile de creștere a porcinelor și combaterea pestei porcine africane în România (b388/16.06.2026);
  • Propunere legislativă pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a dispozițiilor art.II alin.(1) din Legea nr.186/2017 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (b389/16.06.2026);
  • Propunere legislativă privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2026, în contextul crizei din Orientul Mijlociu (b390/16.06.2026);
  • Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apelor (b401/18.06.2026).

Guvernul interimar trimite toate aceste jaloane în parlament pentru avizarea schemelor de ajutor de stat pentru sectorul zootehnic.

Acestea reprezintă cheltuieli de la bugetul național, supuse regulilor europene, şi nu sunt surse de finanțare europeană.

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