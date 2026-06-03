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Sfântul Sinod al Bisericii Române a aprobat retragerea Mitropolitul Basarabiei, IPS Petru, după scandalul sexual în care a fost implicat

Sfântul Sinod al Bisericii Române a aprobat retragerea Mitropolitul Basarabiei, IPS Petru, după scandalul sexual în care a fost implicat
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Arhiepiscopul Chișinăului și Mitropolitul Basarabiei, IPS Petru, s-a retras din funcția de Arhiepiscop şi Mitropolit, după scandalul sexual în care a fost implicat. În spațiul public au apărut imagini în care acesta întreținea relații sexuale cu un alt bărbat. Sfântul Sinod al Bisericii Române a anunțat că i-a aprobat retragerea.

Sfântul Sinod al Bisericii Române i-a aprobat retragerea și acum caută un alt Arhiepiscop

Retragerea sa a fost aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care a anunțat că va începe imediat demersurile statutare pentru alegerea unui nou Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor.

În ziua de miercuri, 3 iunie 2026, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, s-a desfășurat ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Sfântul Sinod a aprobat retragerea mitropolitului Petru Păduraru, din slujirea de Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al plaiurilor, adică încetarea activității administrative, liturgice și pastorale. Cancelaria Sfântului Sinod va începe imediat demersurile statutare pentru pregătirea alegerii unui nou Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor.”, arată un comunicat al Patriarhiei Române.

La sfârșitul lunii mai, IPS Petru a anunţat că demisionează, invocând motive de vârstă şi de sănătate, însă la scurt timp după anunțul său, în spaţiul public au apărut imagini video cu caracter sexual în care ar apărea mitropolitul alături de un bărbat. Apariția scanadalului în spațiulmpublic a fost imediat legat de anunțul demisiei.

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