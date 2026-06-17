Sfârșit tragic pentru doi tineri din Timiș, după ce motocicleta pe care se aflau a fost izbită puternic de o mașină

Un incident tragic a avut loc în județul Timiș, miercuri, 17 iunie 2026, în jurul prânzului. Doi tineri, de 17 și, respectiv, 18 ani, au murit, după ce ce motocicleta pe care se aflau s-a izbit puternic de o mașină.

Miercuri, 17 iunie 2026, în jurul prânzului, in accident teribil a avut loc pe un drum din județul Timiș. Doi tineri, de 17 și, respectiv, 18 ani, și-au pierdut viețile, după ce motocicleta pe care se aflau s-a izbit puternic de o mașină. Incidentul tragic a avut loc în proximitate de Lugoj, în localitatea Jabăr, scrie presa locală.

Cei doi tineri au murit în accident

Unul dintre tineri a decedat pe loc, iar celălalt a murit la câteva zeci de minute distanță, în timp ce medicii de pe ambulanță îl resuscitau. În acest caz, oamenii legii au demarat o anchetă pentru a stabili cum s-a produs incidentul tragic. Autoturismul era condus de un bărbat în vârstă de 46 de ani și se deplasa din direcția municipiului Lugoj către localitatea Ohaba-Forgaci.

“Din primele verificări efectuate la fața locului, a rezultat faptul că doi tineri se deplasau cu o motocicletă de teren dinspre localitatea Boldur înspre localitatea Jabăr, iar la pătrunderea în intersecția cu DJ 592D au intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 46 de ani, care circula regulamentar din direcția municipiului Lugoj către localitatea Ohaba-Forgaci.

În urma impactului, cei doi tineri, în vârstă de 18, respectiv 17 ani, au decedat. Conducătorul autoturismului a fost rănit și transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale”, transmit reprezentantii IPJ Timis.

Accident între 2 tiruri: un mort și 2 răniți

Tot astăzi a avut loc un accident violent pe DN6. În această dimineață, două tiruri s-au izbit frontal în apropiere de localitatea Jupa din Caraș-Severin. În urma incidentului, o persoană a murit, iar alte două au fost rănite.

“Din primele verificări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că un ansamblu de vehicule (TIR) condus de un bărbat de 39 de ani, care circula din direcția Caransebeș către Lugoj, ar fi pătruns pe sensul opus de circulație, intrând în coliziune frontală cu un alt ansamblu de vehicule, condus de un cetățean uzbec. În urma impactului, bărbatul de 39 de ani a decedat, traficul rutier fiind blocat pe ambele sensuri de circulație. De asemenea, conducătorul auto și un pasager din celălalt ansamblu de vehicule au fost răniți și transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. În cauză, polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii accidentului”, transmit reprezentantii IPJ Caras-Severin.

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ); lugojinfo.ro