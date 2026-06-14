12 oameni au murit după ce un avion s-a prăbușit în statul american Missouri. Ce spun autoritățile locale despre cauza prăbușirii

Duminică, 14 iunie, 11 parașutiști și un pilot au fost uciși într-un accident aviatic, petrecut în apropierea unui aeroport din Butler, în statul american Missouri, au raportat autoritățile.

Aeronava s-a prăbușit în apropierea Aeroportului Memorial Butler, după ce decolase în jurul orei locale 11:20.

Nu a putut ajunge la altitudine, a făcut o virare bruscă spre stânga și s-a prăbușit la aproximativ 300 de metri de pistă, a declarat pentru CNN Dennis Jacobs, managerul interimar al aeroportului și directorul de gestionare a situațiilor de urgență din comitatul Bates.

Avionul cu un singur motor turbopropulsor era operat de Skydive Kansas City, a spus Jacobs.

Avionul transportase oameni pentru a face parașutism când echipa de intervenție de urgență a primit un apel că un avion era prăbușit și cuprins de flăcări, a declarat sergentul Justin Ewing.

Victimele nu au fost identificate, deoarece familiile nu au fost anunțate despre incident, a adăugat el.

„Este oribil”, a spus Jacobs despre accident, potrivit CNN.

Sursa Foto: CNN