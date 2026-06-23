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Și-a trădat Nicușor Dan electoratul? Ce au răspuns oamenii întrebați de Gândul

Bianca Dogaru
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Gândul a provocat oamenii să răspundă la întrebarea „Și-a trădat Nicușor Dan electoratul?”, în cadrul unui sondaj publicat pe pagina de Facebook. Ieri, am pus aceeași întrebare românilor, pe stradă.

86% dintre respondenți se simt dezamăgiți de Nicușor Dan

720 de persoane care au răspuns sondajului au transmis că sunt dezamăgite de mandatul președintelui. La polul opus, doar 95 de voturi s-au îndreptat către un răspuns negativ, iar 25 de oameni au evitat să ofere un răspuns cert.

Ieri, majoritatea oamenilor s-au declarat profund dezamăgiți de acțiunile președintelui și au afirmat că promisiunile din campanie au fost încălcate.

„Sunt puțin dezamăgită, ținând cont că aveam alte așteptări din partea lui.  Mai ales cum a fost mandatul său la început, am crezut că o să fie complet diferit.”

„6 milioane de oameni dezamăgiți”

Trecătorii și-au exprimat dezamăgirea și față de noua listă de miniștri propusă pentru conducerea viitorului Executiv.

„Absolut, da, ne-a dezamăgit. Am fost și la protest. Șase milioane de oameni care l-au votat.Suntem total dezamăgiți. E de necrezut. Și cu noile propuneri de miniștri, chiar nu mai am cuvinte să vă spun.”

„El și Bolojan ne-au dus de râpă”

La polul opus, doar o mică parte dintre cetățeni refuză să creadă în varianta unei trădări politice.

 „E o aparență cred. Eu nu pot să cred că Nicușor Dan și-a trădat electoratul.”

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