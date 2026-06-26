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Siegfried Mureșan îl acuză pe Președintele României de minciună. ”PNL niciodată nu a spus că îl susține pe Grindeanu”

Siegfried Mureșan îl acuză pe Președintele României de minciună. ”PNL niciodată nu a spus că îl susține pe Grindeanu”
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Premierul propus de coaliția formată din PNL, USR și UDMR, Siegfried Mureșan, îl acuză pe Nicușor Dan că face afirmații false în legătură cu negocierile pentru desemnarea viitorului prim-ministru, după ce șeful statului a susținut că blocajul politic a apărut deoarece liberalii s-ar fi răzgândit și nu l-ar mai susține pe Sorin Grindeanu, deși inițial ar fi fost de acord cu această variantă.

Siegfried Mureșan îl acuză pe Nicușor Dan de minciună

Într-un comunicat de presă, liderul liberal susține că PNL „nu îl va susține — și nici nu a spus vreodată că îl va susține — pe Sorin Grindeanu ca prim-ministru, cu autonomie totală și fără nicio asumare concretă privind obiectivele guvernării”.

Acesta afirmă că liberalii nu pot accepta instalarea unui premier PSD fără angajamente clare privind reformele și obiectivele executivului.

Noi cunoaștem urgențele României: implementarea reformelor din PNRR, reducerea deficitului, atragerea fondurilor europene și a investițiilor private. Nu am văzut nicio preocupare concretă din partea lui Sorin Grindeanu și a PSD pentru a rezolva aceste urgențe”, se arată în comunicat.

Potrivit acestuia, PNL, alături de USR și UDMR, are „o soluție capabilă să rezolve problemele României”, iar discuția nu ar trebui să fie despre desemnarea rapidă a unui premier PSD, ci despre asumarea unui program de reforme.

„Este timpul să decidem ce vrem cu adevărat: să rezolvăm problemele României sau să instalăm cât mai rapid un prim-ministru PSD? Eu cred că trebuie să ne facem datoria față de românii care vor modernizarea și reformarea țării, nu față de Sorin Grindeanu”, se mai arată în comunicat.

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Declarația vine după ce Nicușor Dan a anunțat că negocierile pentru formarea Guvernului au intrat în impas, susținând că PNL și-ar fi schimbat poziția față de susținerea lui Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru. Liberalii resping însă această variantă și afirmă că nu au exprimat niciodată un astfel de angajament.

Vezi AICI comunicatul emis de Nicușor Dan.

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