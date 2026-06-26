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Nicușor Dan nu nominalizează un nou premier. Îl acuză pe Bolojan de minciună și spune că PNL a dinamitat din nou înțelegerea: „Ne-am întors la blocaj”

Nicușor Dan nu nominalizează un nou premier. Îl acuză pe Bolojan de minciună și spune că PNL a dinamitat din nou înțelegerea: „Ne-am întors la blocaj”
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Preşedintele Nicuşor Dan a reacționat, vineri seara, după discuţia partidele chemate la consultări, cu un mesaj pe rețeaua X în care critică poziția liberalilor conduși de Ilie Bolojan. ”De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția!, a scris șeful statului, care a precizat că s-a revenit la blocajul politic pe care marţi îl credea depăşit.

Șeful statului arată că marţi, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiţionări iar în doar câteva zile, liberalii au venit cu altă propunere.  Președintele cere partidelor să revină la dialog şi să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită. Potrivit unor surse politice, Nicușor Dan a plecat iritat, vineri seara, după ce discuția cu liderii politici nu a dus la un acord pentru un premier care să formeze noul Guvern.

Președintele îl acuză pe Bolojan că și-a încălcat cuvântul

Nicușor Dan îl acuză pe Ilie Bolojan de minciună, reiese din postarea sa pe rețea X.

„Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit”, a scris Nicușor Dan.

Președintele continuă și spune că marți a primit asigurări de la PNL, adică de la Ilie Bolojan, că partidul va vota un guvern minoritar PSD.

„În baza pozițiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare: guvern minoritar PSD. Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția. Este responsabilitatea partidelor să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită. Le cer în continuare să revină la dialog. România are nevoie de un guvern cu puteri depline.”, a scris președintele.

Discuția de vineri seara la Cotroceni a fost un eșec

Nicușor Dan a fost față în față cu liderii partidelor la o discuție crucială pentru desemnarea premierului. Sursele Gândul spun că sunt șanse mici ca astăzi președintele să facă numirea, iar liderii partidelor au venit îmbrăcați informal.

După doar o oră de discuții, în jurul orei 19.00, ședința de la Cotroceni s-a încheiat. Nu s-a ajuns la un acord, partidele și-au păstrat pozițiile, iar desemnarea premierului s-a amânat.

La discuțiile de vineri seara au participat președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, Președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, Președintele Uniunii Salvați România, Dominic Fritz, Președintele Uniunii Democrate Maghiare din România, Kelemen Hunor și Liderul Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale, Varujan Pambuccian.

Siegfried Mureșan și Sorin Grindeanu, variantele de premier propuse de partide

Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL și vicepreședinte al Partidului Popular European, se numără printre numele vehiculate pentru funcția de prim-ministru, variantă propusă de PNL, USR și UDMR.

În cazul în care va fi desemnat premier și va primi votul de învestire al Parlamentului, Mureșan va trebui să renunțe la mandatul de eurodeputat, întrucât această funcție este incompatibilă cu cea de membru al Guvernului.

Conform legislației, atunci când un mandat de europarlamentar devine vacant, acesta este preluat de următorul candidat de pe aceeași listă electorală, în ordinea înscrierii, cu validarea partidului sau alianței pe listele căreia a candidat.

În acest caz, locul rămas liber ar reveni unui candidat de pe lista comună PSD–PNL de la alegerile europarlamentare din 2024. După Siegfried Mureșan, pe lista relevantă se află Virgil Popescu, Andi Cristea, Alexandru Muraru, Andra Bică și Mara Mareș. Întrucât Andi Cristea ocupă deja un mandat de eurodeputat, primul candidat eligibil pentru preluarea locului ar fi Alexandru Muraru.

De cealaltă parte, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat miercuri că partidul pe care îl conduce a decis în Biroul Politic Naţional, în unanimitate, să-şi asume responsabilitatea guvernării, iar preşedintele partidului să fie propunerea de premier. Șeful PSD afirmă că partidul „va avea deplină autonomie asupra programului de guvernare” și a respins ideea USR, de a exista o nouă rotativă guvernamentală.

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