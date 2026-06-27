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Situație tensionată la CFR Marfă. 2.000 de angajați au fost „lăsați ai nimănui”. Ce i se solicită lui Radu Miruță

Situație tensionată la CFR Marfă. 2.000 de angajați au fost „lăsați ai nimănui”. Ce i se solicită lui Radu Miruță
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Este situație tensionată la CFR Marfă. Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane (FNFMCV) susține că aproximativ 2.000 de angajați ai CFR Marfă se află într-o situație incertă. Sindicaliștii afirmă că oamenii se tem pentru viitorul lor și al familiilor și, de altfel, acuză autoritățile că nu tratează cu prioritate problemele din companie. De asemenea, federația îi solicită lui Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării și ministru al Transporturilor, un dialog deschis cu partenerii sociali cu scopul de a găsi soluții.

Federația cere ministrului Transporturilor, Radu Miruță, să înceapă de urgență un dialog cu sindicatele. Solicitarea vizează identificarea unor soluții pentru protecția socială a angajaților. De altfel, sunt cerute măsuri compensatorii și variante reale de reintegrare profesională. Sindicaliștii au iterat în comunicat și o speță legată de vicepremierul Oana Gheorghiu care, în urmă cu câteva luni, „se lăuda cu decizia de lichidare a companiei”.

Situație tensionată la CFR Marfă. 2.000 de angajați au fost „lăsați ai nimănui”. Ce i se solicită lui Radu Miruță

Situație tensionată la CFR Marfă. 2.000 de angajați au fost „lăsați ai nimănui”

„Aproximativ 2000 de salariați ai CFR Marfă au fost lăsați, practic, ai nimănui”

„Aproximativ 2000 de salariați ai CFR Marfă au fost lăsați, practic, ai nimănui, într-un moment dramatic pentru ei și pentru familiile lor. În timp ce politicienii par preocupați de alte priorități, mii de oameni care și-au dedicat viața transportului feroviar trăiesc astăzi cu teama zilei de mâine.

Situația lor este una extrem de dificilă. Vorbim despre oameni care au muncit zeci de ani în calea ferată, într-un sector strategic pentru România, iar astăzi se confruntă cu nesiguranță, lipsă de perspective și tăcere din partea celor care ar trebui să îi reprezinte.

Falimentul CFR Marfă nu este rezultatul unei singure decizii, ci consecința unui lung șir de decizii greșite, a subfinanțării cronice și a lipsei de viziune din partea factorilor politici care s-au succedat la conducerea Ministerului Transporturilor.

Cu doar câteva luni în urmă, vicepremierul Oana Gheorghiu se lăuda cu decizia de lichidare a companiei. Despre soarta oamenilor din spatele acestei decizii nu s-a spus însă aproape nimic. De ce? Pentru că, din păcate, componenta socială este de prea multe ori ignorată”, transmite federația.

Ce i se solicită lui Radu Miruță

Sindicatul susține că ministrul Transporturilor, Radu Miruță, conduce un sistem feroviar afectat de lipsa fondurilor și de probleme structurale. Federația cere intervenția rapidă a statului și măsuri concrete pentru protejarea angajaților.

Radu Miruță. Foto – Mediafax

„Astăzi, ministrul Transporturilor, Radu Miruță, gestionează un sistem feroviar aflat sub presiune, cu bugete blocate și probleme structurale majore. Este adevărat că actuala situație nu îi aparține exclusiv, însă responsabilitatea prezentului îi aparține. Nu mai este suficient ca fiecare ministru să spună „nu eu am creat problema”.

Toți cei care au trecut prin Ministerul Transporturilor poartă o parte din responsabilitatea degradării continue a sistemului feroviar. Însă datoria oricărui decident este să ia măsuri corecte și responsabile pentru oameni.

Tragem un semnal de alarmă: statul român trebuie să intervină urgent prin măsuri guvernamentale concrete pentru protejarea acestor lucrători.

Mulți dintre acești salariați au lucrat toată viața în calea ferată și nu au altă calificare profesională. Unii sunt bolnavi, alții sunt în pragul pensionării. Pentru ei, pierderea locului de muncă nu înseamnă doar o problemă economică, ci o dramă socială reală.

Solicităm public ministrului Transporturilor, Radu Miruță, deschiderea de urgență a unui dialog real cu partenerii sociali pentru identificarea unor soluții concrete: protecție socială, măsuri compensatorii și alternative reale de reintegrare profesională.

Nu vorbim despre cifre într-un tabel. Vorbim despre oameni.
Iar oamenii nu pot fi abandonați”, a transmis FNFMCV.

Sursă foto: Mediafax Foto

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