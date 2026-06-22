Miruță acuză o alianță între PSD și AUR: „În fața camerelor se atacă, iar în spatele ușilor închise își negociază sprijinul reciproc”

Radu Miruță (USR) a acuzat, printr-o postare pe pagina sa de Facebook, o alianță între AUR și PSD. Ministrul interimar al Transporturilor susține că un acord politic între cele două formațiuni pentru susținerea Guvernului Veștea ar ”contrazice direcția stabilită prin strategiile de securitate ale României”. Miruță a subliniat că niciun interes de partid nu poate fi pus deasupra interesului național.

Miruță susține că PSD și AUR au un acord politic pentru susținerea Guvernului Veștea

”România de astăzi nu are nevoie ca un partid precum AUR să primească un rol central în formarea viitorului guvern.

Un guvern Veștea–PSD care depinde de voturile AUR și îi oferă relevanță politică unui partid ai cărui lideri au declarat că Rusia nu reprezintă o amenințare semnificativă pentru flancul Estic (Ro) și pentru NATO ridică o problemă serioasă de securitate (link în primul comentariu).

De ce? Pentru că atât Strategia Națională de Apărare a României, cât și documentele strategice ale NATO definesc Rusia drept o amenințare majoră la adresa securității euroatlantice. Poziția exprimată de AUR prin vocea lui George Simion intră în contradicție directă cu această evaluare, iar PSD nu dă 2 bani și se aliază cu cei aflați pe contrasens cu interesul de securitate al României”, a subliniat Radu Miruță. Miruță: ”PSD și AUR au mai jucat astăzi un episod din spectacolul ipocriziei politice”

Miruță susține că PSD și AUR au jucat azi un episod din ”spectacolul ipocriziei politice”. Ministrul interimar al Transporturilor a punctat că în fața camerelor cele două formațiuni se atacă, iar în spatele ușilor închise își negociază sprijinul reciproc.

”Un acord politic între PSD și AUR pentru susținerea unui guvern contrazice direcția stabilită prin strategiile de securitate ale României. Niciun interes de partid nu poate fi pus deasupra interesului național, mai ales atunci când vorbim despre apărare și securitate.

Guvernul Veștea are nevoie de voturile AUR pentru a trece. George Simion i-a chemat pe liderii PSD să accepte această realitate politică, iar PSD se conformează, încercând în același timp să păstreze aparența că nu există o apropiere între cele două partide.

PSD și AUR au mai jucat astăzi un episod din spectacolul ipocriziei politice: în fața camerelor se atacă, iar în spatele ușilor închise își negociază sprijinul reciproc.

Guvernul propus de PSD a ajuns la vot doar cu acordul tacit al AUR. Fără acest sprijin, procedura nici nu ar fi putut merge mai departe.

Dacă acest cabinet va fi instalat, va fi și datorită voturilor AUR. George Simion nu va avea miniștri în guvern, dar va putea revendica faptul că a contribuit la aducerea PSD la putere — o performanță greu de explicat pentru cineva care promitea că va „dărâma sistemul”.