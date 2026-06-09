Șoferii ar putea circula din nou pe Transfăgărășan de vineri. Directorul CNAIR a anunțat în ce condiții va fi redeschis drumul

Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat că a semnat decizia de constituire a Comisiei speciale a CNAIR pentru Transfăgărășan (DN7C), care va evalua starea drumului înainte de reluarea circulației. Acesta estimează că circulația pe Transfăgărășan va fi reluată de vineri.

Cristian Pistol spune că joi, 11 iunie, membrii comisiei vor efectua o verificare amănunțită a traseului și vor analiza fiecare kilometru al șoselei montane pentru a stabili dacă sunt îndeplinite condițiile necesare redeschiderii în siguranță. Dacă starea carosabilului și condițiile meteorologice o permit, directorul CNAIR estimează că circulația pe Transfăgărășan se va relua vineri, 12 iunie, la ora 09:00.

„Încă puțin și redeschidem Transfăgărășanul! Astăzi am semnat decizia de constituire a Comisiei speciale a CNAIR pentru Transfăgărășan (DN7C). Joi, 11 iunie, comisia urcă pe munte pentru a verifica fiecare kilometru al acestui drum situat la mare altitudine și să stabilească momentul în care circulația poate fi redeschisă în siguranță. Dacă starea carosabilului și condițiile meteo o permit, estimez că Transfăgărășanul se va deschide vineri, 12 iunie 2026, la ora 09.00”, a transmis Cristian Pistol pe Facebook.

Directorul CNAIR precizează că pe sectorul cuprins între Piscul Negru și Bâlea Cascadă circulația va fi permisă doar în intervalul orar 07:00 – 21:00, măsura fiind luată pentru siguranța participanților la trafic pe unul dintre cele mai spectaculoase, dar și dificile drumuri montane din România.