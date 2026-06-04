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Taxa de pod la Giurgiu-Ruse se va putea plăti online. De când intră în vigoare măsura

Taxa de pod la Giurgiu-Ruse se va putea plăti online. De când intră în vigoare măsura
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Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat că sistemul informatic eTarifGiurgiuPod este pregătit pentru punerea în funcțiune, iar sistemul urmează să devină operațional la data de 15 iunie, după publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului de ministru. 

„Pas decisiv pentru plata electronică la #podul #Giurgiu-#Ruse! Sistemul informatic eTarifGiurgiuPod a fost recepționat astăzi. Pentru a fi oficial pus în funcțiune în data de 15 iunie 2026, se așteaptă publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului ministrului Transporturilor”, a scris Cristian Pistol pe Facebook. 

Cum funcționează noul sistem

Sistemul va permite plata taxei de pod prin metode electronice, astfel încât mașinile să nu mai stea la coadă la barieră și să treacă automat pe benzi dedicate. Cristian Pistol susține că acest demers va contribui la fluidizarea traficului în zona de taxare, la creșterea capacității de procesare a vehiculelor și la reducerea intervenției umane în procesul de încasare.

„Sistemul eTarifGiurgiuPod (eTGP) reprezintă o soluție modernă de management al taxei de trecere a podului peste Dunăre pe sensul Giurgiu-Ruse, bazată pe o configurație cu două benzi dedicate în regim de preplată, integrată cu o platformă informatică disponibilă atât WEB, cât și prin aplicație mobilă”, explică Pistol printr-un mesaj publicat pe Facebook.

„La momentul traversării prin benzile dedicate eTGP din cadrul Agenției de Control și Încasare Giurgiu, sistemul verifică automat existența unei plăți efectuate cu minimum 3 minute anterior accesului în zona de control, asigurând astfel deschiderea instantanee a barierei în regim de flux rapid”.

Șeful CNAIR a mai spus că, în prima etapă, sistemul va fi disponibil doar pentru autoturisme, urmând ca ulterior să fie extins și pentru alte categorii de vehicule, inclusiv pentru transportul de marfă de mare tonaj.

„În faza inițială, sistemul este implementat pentru autoturisme, iar ulterior va fi extins pentru alte categorii de vehicule, inclusiv vehicule de transport marfă de mare tonaj”.

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