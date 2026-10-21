Șoferul de microbuz care a provocat accidentul de marți dimineață, de la Buftea, soldat cu doi morți și 18 răniți, a fost sancționat anul trecut, la București, după ce a fost prins cu mașina supraaglomerată. Acesta luase mai mulți oameni în ziua tragediei, care, la momentul impactului deosebit de violent, stăteau în picioare.

Un accident rutier grav între un microbuz cu persoane și o autobasculantă a avut loc pe Drumul Național 7, în zona Buftea. În urma impactului, doi pasageri au murit pe loc iar alți 18 au fost transportați la spital. Dintre aceștia doi au fost intubați, iar restul de 16 erau conștienți.

Potrivit unor surse judiciare, în microbuz ar fi fost 23 de persoane, în loc de 16 – numărul care ar reprezenta capacitatea normală a vehiculului. Conform surselor Gândul, anchetatorii au stabilit că bărbatul fusese sancționat anul trecut, de polițiștii rutieri ai Brigăzii București, după ce l-au prins cu pasageri în plus, adică exact cum avea în mașină și la momentul tragediei.

Firma de transport, amendată și ea de Poliția Rutieră

Totodată, pentru același lucru a fost sancționată și firma pentru care lucrează șoferul de microbuz, care a fost amendată, în plus, pentru nerespectarea timpilor de deplasare, în sensul în care s-a dovedit că șoferii munceau fără odihnă.

Firma de transport Amic Transport SRL i-ar aparține omului de afaceri Virgiliu Coșcodaru . Compania a fost înregistrată în data de 2 februarie 2001, și are 25 de ani de vechime. În anul 2025, cifra de afaceri a fost de 7,225,899 de lei.

„La data de 20 octombrie a.c., polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov au fost sesizați, prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier grav în localitatea Buftea.

Din primele verificări efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că, în evenimentul rutier, au fost implicate un microbuz și un ansamblu de vehicule, care se deplasau pe DN7, pe sensul de mers dinspre Buftea către Chitila.

Din cercetările preliminare, a reieșit faptul că evenimentul rutier s-ar fi produs ca urmare a nepăstrării distanței de siguranță în mers de către conducătorul microbuzului față de ansamblul de vehicule care circula în aceeași direcție de deplasare.

Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că, la audieri, șoferul ar fi recunoscut că avea persoane în plus în microbuz, dar nu ar fi putut menționa clar câte anume.

Totodată, el a explicat că nu-și dă seama cum a provocat accidentul, din care a scăpat fără nicio zgârietură.

Marți seară, acesta a fost reținut și, conform surselor Gândul, urmează să fie plasat în control judiciar, cu interzicerea dreptului de a mai conduce vehicule destinate transportului public de persoane.