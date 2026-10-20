Sondaj Gândul. 20.000 de cititori au răspuns la întrebarea: „Vrei să treacă Guvernul Luca Niculescu?”. Care este rezultatul

Gândul i-a întrebat pe cititorii săi dacă vor ca Guvernul Niculescu să treacă. Vă reamintim că azi, 20 octombrie 2026, are loc votul de învestire a noului guvern. Pentru ca acest aspect să aibă loc, Luca Niculescu trebuie să obțină cele minimum 233 de voturi favorabile.

În sondajul prezentat, Gândul le-a oferit cititorilor mai multe opțiuni dintre care pot alege, la întrebarea: „Vrei să treacă Guvernul Luca Niculescu?”.

Cititorii au avut de ales între trei opțiuni:

Opțiunea „Da”;

Opțiunea „Nu”;

Opțiunea „Nu știu / nu răspund”.

Din cele 20.441 de voturi se poate observa o luptă strânsă. Sondajul a arătat că 9.754 de cititori au ales opțiunea „Da”, iar 9.599 de cititori au ales opțiunea „Nu”. Sondajul mai arată 1.088 de voturi pentru opțiunea „Nu știu / nu răspund”.

Vot în Parlament pentru învestirea Guvernului Niculescu

În jurul orei 14:00 a început ședința pentru învestirea Guvernului Niculescu. Premierul desemnat a luat cuvântul în plen, iar declarațiile pot fi urmărite AICI. Pentru ca noul prim-ministru să fie învestit, trebuie să obțină minimum 233 de voturi favorabile. Noul Guvern va avea 18 ministere. PSD va conduce 12 dintre ele, iar celelalte 6 vor reveni tehnocraților susținuți de președintele Nicușor Dan.

Înaintea votului de învestire, toți cei 18 miniștri propuși în Cabinetul Niculescu au primit avize favorabile în comisiile de specialitate ale Parlamentului. Componența noului Guvern este următoarea: