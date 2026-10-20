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Grindeanu, ironii la adresa USR: „Le urez condoleanțe celor care își vor pierde sinecurile”

Olga Borșcevschi
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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a avut un discurs fulminant în fața Parlamentului, la votul de învestitură pentru guvernul Luca Niculescu. Liderul social-democrat și-a început discursul făcând anunțul că „astăzi, Guvernul Bolojan pleacă acasă!” și a continuat cu o rafală de atacuri la adresa fostului premier PNL, dar și împotriva celor de la USR. „Le urez condoleanțe celor de la USR care își pierd funcțiile”, a spus Grindeanu, parafrazând declarația Oanei Țoiu, care a făcut o gafă vineri, în timpul unei conferințe de presă în care a vorbit despre incidentul grav din Marea Neagră, unde o navă comercială a fost lovită de drone, iar șapte marinari au fost dați dispăruți. În timp ce prezenta riscurile la care sunt expuși navigatorii, Țoiu a transmis condoleanțe familiilor marinarilor răniți, deși aceștia sunt în viață.

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Grindeanu, atac la PNL și USR în Parlament

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În discursul susținut în plenul reunit al Parlamentului, Grindeanu a criticat activitatea Guvernului condus de Ilie Bolojan și a declarat că PSD nu își va asuma responsabilitatea pentru eșecurile fostei guvernări.

„Vă dau o primă veste bună. Guvernul Bolojan pleacă. Dar factura guvernării sale rămâne pe masa românilor. Iar astăzi trebuie să decidem dacă lăsăm țara blocată în criza și haosul de dreapta sau ne asumăm să o scoatem de acolo”, a spus Grindeanu.

Acesta a transmis un mesaj pentru cei de la USR.
„Aţi venit la guvernare cu discursuri despre reformă, despre competenţă, despre integritate. Plecaţi de la putere cu un lider condamnat, cu Salvador la subraţ şi cu agenda publică ocupată de ură şi istericale.  Da – atât de jos aţi adus nivelul. Aţi plecat de la zero şi la zero aţi rămas!”, a subliniat el.

Sorin Grindeanu participa la sedinta comuna a Senatului si Camerei Deputatilor in care se dezbate si se voteaza motiunea de cenzura „STOP ‘Planului Bolojan’ de distrugere a economiei, de saracire a populatiei si de vanzare frauduloasa a averii statului”, depusa de grupurile parlamentare ale PSD, AUR si PACE – Intai Romania, la Palatul Parlamentului, marti, 5 mai 2026. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Grindeanu o parafrazează pe Țoiu: „Le urez condoleanțe celor de la USR care își pierd funcțiile”

Liderul social-democrat a cerut USR să ofere explicații în legătură cu situația unor companii și cu anumite contracte, menționând șantierul naval Mangalia, Sadu, Romaero și contractele din programul SAFE.

„Pentru jaful de la şantierul Mangalia. Pentru jaful de la Sadu. Pentru jaful de la Romaero. Pentru jaful cu contractele pe SAFE. Contract cu contract. Decizie cu decizie. Leu cu leu! Românii au dreptul să ştie. Şi vă vom pune oglinda transparenţei mult clamate în faţă! Până atunci – la fel ca doamna Ţoiu – le urez şi eu condoleanţe tuturor catastrofelor USR care îşi vor pierde sinecurile grase de la stat”, a mai precizat Grindeanu.

El a transmis pentru cei de la USR că nu toţi dintre ei se pot angaja singuri la partid pe mii de euro precum Dominic Fritz.

„Drum bun, dar aveţi grijă că nu toţi sunteţi la fel de norocoşi ca şi Fritz. Nu toţi vă veţi putea angaja singuri la partid pe mii de euro!”, a mai spus Grindeanu.

Sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului, dedicata votului de investitura pentru noul Guvern propus de premierul desemnat Luca Niculescu, desfasurata la Palatul Parlamentului din Bucuresti, marti, 20 octombrie 2026. ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO

Grindeanu a mai declarat că reducerea deficitului bugetar rămâne un obiectiv important, dar că acesta nu trebuie atins prin noi măsuri de austeritate.

În finalul discursului, liderul PSD a anunțat că activitatea Guvernului Niculescu va fi evaluată după primele șase luni.

„Aveți un program. Aveți o echipă. Și aveți PSD motivat să schimbe lucrurile. Peste șase luni, vom pune cu toții pe masă rezultatele și vom face împreună evaluarea Guvernului. Și vă asigur că cea mai corectă evaluare va fi făcută prin ceea ce livrăm oamenilor”, a afirmat acesta.

„Astăzi nu votăm doar un guvern. Votăm șansa de a schimba o direcție care a făcut mult rău românilor și economiei. România nu mai are nevoie de salvatori care cer sacrificii pentru toți, în timp ce ei sparg milioane de euro pe propagandă de dreapta”, a continuat Grindeanu.

„Domnule prim-ministru, astăzi primiți votul Parlamentului. Dar încrederea oamenilor se câștigă în fiecare zi. Cu toții vom fi judecați după rezultate”, a încheiat liderul PSD.

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