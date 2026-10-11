Soția ministrului Culturii din Republica Moldova, implicată într-un accident rutier, produs în Vaslui. O persoană a murit și alte trei au fost rănite. Reacția MAE

Soția ministrului Culturii din Republica Moldova, Dan Suruceanu, a fost rănită într-un accident rutier produs sâmbătă, 10 octombrie, în județul Vaslui, potrivit Teleradio-Moldova, care citează surse guvernamentale. O femeie a murit și alte trei persoane au fost rănite după ce autoturismul în care se aflau a lovit un cap de pod. Ocupanții mașinii participaseră la un eveniment cultural organizat la Iași, transmite Ziarul de Gardă.

Delegația Republicii Moldova participase la un eveniment cultural care avusese loc la Iași, dedicat monumentului „Tradiție și viitor”, potrivit informațiilor obținute de Teleradio-Moldova de la surse guvernamentale.

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Accidentul s-a produs în localitatea Târzii, comuna Oltenești, în zona unei treceri la nivel cu calea ferată. La fața locului au intervenit echipaje de descarcerare și ambulanțe, iar pentru una dintre victime a fost solicitat elicopterul SMURD.

O femeie de 52 de ani din delegația Republicii Moldova a decedat pe loc

Potrivit informațiilor despre intervenție publicate de Vaslui TV, în autoturism se aflau patru persoane. Una dintre victime a rămas încarcerată, iar celelalte trei au reușit să iasă singure.

O femeie de 52 de ani, conform bilanțului inițial al intervenției, a fost declarată decedată de echipajul medical. O femeie de 34 de ani, care suferise amputarea unui membru superior, a fost preluată de elicopterul SMURD și transportată la un spital din Iași.

Reacția MAE din Republica Moldova

Potrivit MAE din Republica Moldova, autoturismul în care se aflau cele patru persoane a intrat în coliziune cu un cap de pod, după care s-a răsturnat în afara părții carosabile.