Soția ministrului Culturii din Republica Moldova, implicată într-un accident rutier, produs în Vaslui. O persoană a murit și alte trei au fost rănite. Reacția MAE

Soția ministrului Culturii din Republica Moldova, Dan Suruceanu, a fost rănită într-un accident rutier produs sâmbătă, 10 octombrie, în județul Vaslui, potrivit Teleradio-Moldova, care citează surse guvernamentale. O femeie a murit și alte trei persoane au fost rănite după ce autoturismul în care se aflau a lovit un cap de pod. Ocupanții mașinii participaseră la un eveniment cultural organizat la Iași, transmite Ziarul de Gardă.
Delegația Republicii Moldova participase la un eveniment cultural care avusese loc la Iași, dedicat monumentului „Tradiție și viitor”, potrivit informațiilor obținute de Teleradio-Moldova de la surse guvernamentale.
Accidentul s-a produs în localitatea Târzii, comuna Oltenești, în zona unei treceri la nivel cu calea ferată. La fața locului au intervenit echipaje de descarcerare și ambulanțe, iar pentru una dintre victime a fost solicitat elicopterul SMURD.
Potrivit informațiilor despre intervenție publicate de Vaslui TV, în autoturism se aflau patru persoane. Una dintre victime a rămas încarcerată, iar celelalte trei au reușit să iasă singure.
O femeie de 52 de ani, conform bilanțului inițial al intervenției, a fost declarată decedată de echipajul medical. O femeie de 34 de ani, care suferise amputarea unui membru superior, a fost preluată de elicopterul SMURD și transportată la un spital din Iași.
Potrivit MAE din Republica Moldova, autoturismul în care se aflau cele patru persoane a intrat în coliziune cu un cap de pod, după care s-a răsturnat în afara părții carosabile.
„În urma accidentului, o persoană și-a pierdut viața, iar alte trei au fost rănite. Două dintre persoanele rănite au fost transportate la Spitalul din Vaslui, cu leziuni ușoare, iar cea de-a treia, care a suferit leziuni grave, a fost transportată cu un elicopter SMURD la Spitalul de Urgență din Iași.
Consulatul General al Republicii Moldova la Iași menține legătura cu autoritățile române competente și cu familiile persoanelor afectate, acordând asistența consulară necesară, inclusiv pentru facilitarea procedurilor de repatriere, după caz. Circumstanțele producerii accidentului sunt investigate de autoritățile române”, a transmis MAE.