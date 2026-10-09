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Accident grav, pe A1, după coliziunea dintre două autoutilitare și un autoturism. Trei bărbați au ajuns la spital

Accident grav, pe A1, după coliziunea dintre două autoutilitare și un autoturism. Trei bărbați au ajuns la spital
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Două autoutilitare și un autoturism au fost implicate într-un accident rutier pe Autostrada București- Pitești, în această după- amiază. Trei oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar la fața locului au sosit mai multe echipaje de descarcerare și prim- ajutor. Poliția cercetează circumstanțele producerii evenimentului nefericit.

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Trei bărbați au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma unui accident rutier produs, în această după-amiază, pe A1 București-Pitești, la km 29. Evenimentul a avut loc pe sensul de mers spre Pitești, în zona localității Poenari, fiind implicate două autoutilitare și un autoturism.

La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Bolintin Deal și Gărzii de Intervenție Roata de Jos cu o descarcerare, o autospecială de stingere, două ambulanțe SMURD, una SAJ și poliția.

Șoferii autoutilitarelor, în vârstă de aproximativ 32 și 54 de ani, și un pasager din autoutilitară au fost preluați de echipajele medicale și transportați la spitale din capitală.

Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor și au îndepărtat autoturismele de pe partea carosabilă, pentru ca traficul să se desfășoare în condiții de siguranță. Cazul a rămas în atenția poliției pentru cercetări.

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