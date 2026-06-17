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Spania, țara în care mulți români locuiesc, are cele mai ieftine credite ipotecare din Europa, după Malta și Bulgaria

Spania, țara în care mulți români locuiesc, are cele mai ieftine credite ipotecare din Europa, după Malta și Bulgaria
sursa foto: Envato
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Rata medie pentru noua concesie este de 2,8%, comparativ cu 3,43% în zona euro, scrie El Economista.

Sectorul bancar spaniol citează în mod tradițional statisticile Băncii Centrale Europene (BCE) ca fiind cel mai bun indicator al concurenței sănătoase și acerbe de pe piața creditară spaniolă. Conform acestor cifre, rata medie a dobânzii pentru creditele ipotecare noi în aprilie – cele mai recente date disponibile – a fost de 2,80%, cea mai mică din Europa, a doua după Malta și Bulgaria, recent adăugată.

Concurența competitivă dintre creditori a însemnat că prețul mediu al împrumuturilor era atunci cu 63 de puncte de bază sub media europeană de 3,43%. Doar Malta, cu 2,08%, și Bulgaria, cu 2,45%, le-au oferit cetățenilor lor finanțare în condiții mai bune.

Ofertele din partea marilor economii din zona euro au fost mult mai mici și mai scumpe: în Germania, rata medie a dobânzii a fost de 3,84%, a patra cea mai mare după Letonia, Estonia și Lituania; în timp ce în Italia a ajuns la 3,47%, în Franța la 3,11% și în Portugalia la 2,85%, foarte aproape de media spaniolă.

Statisticile BCE reprezintă cea mai bună aproximare a situației pieței pe diferite piețe, deși nu reflectă perfect ofertele, deoarece iau în considerare doar rata dobânzii la credite. În cazul Spaniei, se utilizează indicatorul TERD publicat de Banca Spaniei, excluzând astfel costul produselor care sunt adesea achiziționate odată cu creditul ipotecar pentru a reduce rata dobânzii acestuia.

Unul dintre motivele cheie pentru care finanțarea este atât de competitivă în Spania este faptul că aceasta este de obicei combinată cu produse precum asigurarea de locuință și de viață, ceea ce face ca tranzacția generală să fie profitabilă datorită relației bancare pe termen lung stabilite.

Cu toate acestea, Dobânda Anuală Percentuală (DAE), care reflectă costurile tuturor produselor, a depășit cu puțin Rata Totală de Amortizare a Veniturilor (DTAV) în aprilie, ajungând la 2,86%. Ambii indicatori au avut o tendință ascendentă în ultimele luni, din cauza așteptărilor că BCE va majora ratele dobânzilor pentru a atenua presiunile inflaționiste reînnoite declanșate de războiul inițiat de Statele Unite și Israel în Iran pe 28 februarie.

Autoritatea monetară a îndeplinit parțial așteptările joia trecută, prin prima creștere a prețului banilor în ultimii trei ani, majorând rata oficială a dobânzii cu 25 de puncte de bază, care se situează acum la 2,25%. Odată cu promisiunea unui acord în conflictul armat, piața se așteaptă acum doar la o altă creștere similară.

Cu toate acestea, piața bursieră își calculase deja patru creșteri în cel mai nepotrivit moment posibil, ceea ce a determinat creșterea bruscă a Euriborului, indicele de referință pentru majoritatea creditelor ipotecare din țară, de la 2,245% în ianuarie anul trecut la 2,747% în aprilie, echivalentul unei creșteri de 0,50 puncte de bază. Rata medie lunară pentru iunie, acumulată până ieri, este chiar mai mare, fiind de 2,82%.

În acest scenariu, DAE medie pentru operațiunile noi contractate a adăugat doar 14 puncte de bază, avansând de la 2,72% în ianuarie la 2,86% în aprilie, parțial din cauza concurenței dintre entități, dar și pentru că semnarea noilor credite ipotecare prezintă o anumită întârziere din cauza timpului consumat de procedurile operațiunii.

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