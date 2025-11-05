Românii se împrumută tot mai des la BĂNCI, care se întrec în oferte, dar economiștii ne îndeamnă să facem credite doar dacă avem cu adevarat nevoie

Salariile ajung tot mai puţin, de la o lună la alta, românii se împrumută tot mai mult. Iar băncile se întrec în oferte şi nu se limitează doar la dobânzi atractive. Vin inclusiv cu asigurări în caz de şomaj şi rate pe o perioadă de 30 de luni. Economiştii ne recomandă, însă, să analizăm toate ofertele din piaţă, să ne facem credit doar dacă avem cu adevarat nevoie şi să nu ne îndatorăm mai mult de un sfert din venitul lunar al familiei.

În ciuda ratelor mari, românii nu renunţă la credite. Se vede şi în datele Băncii Naţionale a României (BNR). Numai pentru nevoi personale, creditarea a crescut în perioada aprilie – septembrie cu 5 procente. În cifre absolute asta înseamnă 5 miliarde de lei, bani luaţi de la bănci pentru consum.

Iar băncile se întrec în oferte, cu promoţii de tip „Black Friday”…

„Dobânda începe de la 5,29, dobândă fixă, în loc de 5,99. Avem, de asemenea, şi o ofertă de credite de nevoi personale cu o dobândă variabilă, unde oferim o marjă fixă garantată pe toată durata creditului de 2% plus IRCC. La linia de credit reducerea e de un punct procentual, cardurile de credit merg până la 31 de rate”, spune pentru TVR Iulia Rusu, manager credite şi asigurări bancă comercială.

„În momentul în care am promovat creditele cu dobândă fixă pe 30 de ani, 50% din achiziţia de credite ipotecare a fost în acest produs şi anul acesta observăm aceeaşi prudenţă. Peste 35%, în momentul de faţă din creditele noi acordate sunt cu dobândă fixă pe 30 de ani, ceea ce oferă un confort clienţilor în privinţa stabilităţii. Şi nu se limitează doar la rate avantajoase”, explică Mădălina Teodorescu, responsabil retail bancă comercială. „Avem încorporate în caracteristicile creditelor posibilitatea pe care o oferim clienţilor să facă o pauză în rambursare de până la 3 luni, pentru a depăşi diverse constrângeri ale bugetului personal pe perioade scurte. Şi, în egală măsură, oferim o soluţie de finanţare completă, care presupune, pe lângă credit, şi asigurare de viaţă sau de şomaj”, afirmă Mihail Ion, vicepreşedinte retail bancă comercială.

Dobânda de referință, de 6,5%, e menţinută de Banca Naţională din vara anului trecut, iar analiștii se așteaptă să rămână neschimbată şi în prima parte a anului viitor, din cauza inflaţiei ridicate.