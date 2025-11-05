Prima pagină » Actualitate » Românii se împrumută tot mai des la BĂNCI, care se întrec în oferte, dar economiștii ne îndeamnă să facem credite doar dacă avem cu adevarat nevoie

Românii se împrumută tot mai des la BĂNCI, care se întrec în oferte, dar economiștii ne îndeamnă să facem credite doar dacă avem cu adevarat nevoie

05 nov. 2025, 22:46, Actualitate
Românii se împrumută tot mai des la BĂNCI, care se întrec în oferte, dar economiștii ne îndeamnă să facem credite doar dacă avem cu adevarat nevoie
Foto: Profimedia

Salariile ajung tot mai puţin, de la o lună la alta, românii se împrumută tot mai mult. Iar băncile se întrec în oferte şi nu se limitează doar la dobânzi atractive. Vin inclusiv cu asigurări în caz de şomaj şi rate pe o perioadă de 30 de luni. Economiştii ne recomandă, însă, să analizăm toate ofertele din piaţă, să ne facem credit doar dacă avem cu adevarat nevoie şi să nu ne îndatorăm mai mult de un sfert din venitul lunar al familiei.

În ciuda ratelor mari, românii nu renunţă la credite. Se vede şi în datele Băncii Naţionale a României (BNR). Numai pentru nevoi personale, creditarea a crescut în perioada aprilie – septembrie cu 5 procente. În cifre absolute asta înseamnă 5 miliarde de lei, bani luaţi de la bănci pentru consum.

Iar băncile se întrec în oferte, cu promoţii de tip „Black Friday”…

„Dobânda începe de la 5,29, dobândă fixă, în loc de 5,99. Avem, de asemenea, şi o ofertă de credite de nevoi personale cu o dobândă variabilă, unde oferim o marjă fixă garantată pe toată durata creditului de 2% plus IRCC. La linia de credit reducerea e de un punct procentual, cardurile de credit merg până la 31 de rate”, spune pentru TVR Iulia Rusu, manager credite şi asigurări bancă comercială.

A woman ended up with an empty wallet after a basic grocery shopping before payday. She is checking her purse, but she has no cash money or credit card left in it due to the high food price inflation.,Image: 711380277, License: Royalty-free, Restrictions: , Model Release: no

FOTO – Profimedia

„În momentul în care am promovat creditele cu dobândă fixă pe 30 de ani, 50% din achiziţia de credite ipotecare a fost în acest produs şi anul acesta observăm aceeaşi prudenţă. Peste 35%, în momentul de faţă din creditele noi acordate sunt cu dobândă fixă pe 30 de ani, ceea ce oferă un confort clienţilor în privinţa stabilităţii. Şi nu se limitează doar la rate avantajoase”, explică Mădălina Teodorescu, responsabil retail bancă comercială.

„Avem încorporate în caracteristicile creditelor posibilitatea pe care o oferim clienţilor să facă o pauză în rambursare de până la 3 luni, pentru a depăşi diverse constrângeri ale bugetului personal pe perioade scurte. Şi, în egală măsură, oferim o soluţie de finanţare completă, care presupune, pe lângă credit, şi asigurare de viaţă sau de şomaj”, afirmă Mihail Ion, vicepreşedinte retail bancă comercială.

Dobânda de referință, de 6,5%, e menţinută de Banca Naţională din vara anului trecut, iar analiștii se așteaptă să rămână neschimbată şi în prima parte a anului viitor, din cauza inflaţiei ridicate.

Mediafax
Angelina Jolie a făcut o vizită surpriză la spitale din Herson, în sudul Ucrainei
Digi24
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în biroul său. Edilul spune că sunt făcute cu AI
Cancan.ro
Oana Roman, vizată de Poliție! Acuzații serioase la adresa vedetei
Prosport.ro
FOTO. Noul „power couple” din lumea bogaților. Arată spectaculos
Adevarul
Cum s-au infiltrat rușii în Pokrovsk și au preluat controlul din interior: „Nu mai știm cine e civil și cine e inamic”
Mediafax
Planul lui Daniel David: Ce se întâmplă cu BURSELE studenților
Click
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Digi24
Nume noi în anturajul lui Călin Georgescu. Rețeaua de influență care s-ar fi lăudat că încearcă să îl scoată din țară
Cancan.ro
De ce a murit Emeric Ienei? Boala grea care l-a măcinat pe fostul mare antrenor
Ce se întâmplă doctore
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine cum arăt”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Descopera.ro
Cum faci paste PERFECTE: Trucul simplu confirmat științific!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Descopera.ro
De ce au recreat cercetătorii pigmenți de caracatiță în laborator?
VIDEO Firea se ia și de Biserică pentru „spectacolul” de la Sfințirea Catedralei: „A fost un moment monden”. L-a taxat și pe fostul purtător de cuvânt al Patriarhiei
23:08
Firea se ia și de Biserică pentru „spectacolul” de la Sfințirea Catedralei: „A fost un moment monden”. L-a taxat și pe fostul purtător de cuvânt al Patriarhiei
ACTUALITATE Gigi Nețoiu: „Noi am fost executați pentru că erau interesele la șefia Federației Române de fotbal”
23:00
Gigi Nețoiu: „Noi am fost executați pentru că erau interesele la șefia Federației Române de fotbal”
EXTERNE Donald Trump: „Am câștigat războaie, încă le mai câștigăm. Îi bombardăm la greu, îi ocupăm și ne retragem. Nici noi nu știm de ce facem asta”
22:32
Donald Trump: „Am câștigat războaie, încă le mai câștigăm. Îi bombardăm la greu, îi ocupăm și ne retragem. Nici noi nu știm de ce facem asta”
EXTERNE Donald Trump promite transformarea Americii în „Capitala Criptomonedelor și a inteligenței artificiale”
22:09
Donald Trump promite transformarea Americii în „Capitala Criptomonedelor și a inteligenței artificiale”
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe joi, 6 noiembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
22:00
Marius Tucă Show începe joi, 6 noiembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
EDITORIAL Mirajul Zohran Mamdani: o victorie locală într-o Americă tot mai conservatoare
21:00
Mirajul Zohran Mamdani: o victorie locală într-o Americă tot mai conservatoare