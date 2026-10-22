SUA au ordonat evacuarea personalului ambasadei din Arabia Saudită. Riadul, sub tirul rachetelor rebelilor houthi, din Yemen

Departamentul de Stat al SUA a ordonat plecarea tuturor angajaților ambasadei de la Riad, precum și a familiilor acestora. Regatul Arabiei Saudite este vizat de atacuri ale rebelilor houthi.

Informația a fost confirmată de o sursă diplomatică pentru agenția de presă AFP.

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De asemenea, Washingtonul a ordonat plecarea familiilor personalului din ambasadele americane din Emiratele Arabe Unite, Iordania, Qatar și Bahrein. Din cauza escaladării ostilităților între Iran și SUA, aliații Statelor Unite din regiune au fost vizați în mai multe rânduri de atacuri.

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Nu se știe, deocamdată, pentru cât timp este în vigoare această măsură și nici răspunsul pregătit de americani la ultimele lovituri.

Totuși, New York Times scrie că Administrația Trump și Israelul pregătesc o nouă ofensivă militară împotriva Iranului, după alegerile legislative de la jumătatea mandatului din SUA, programate pe 3 noiembrie. Potrivit ziarului, cele două țări lucrează la o operațiune scurtă și intensă ce ar putea include atacuri asupra instalațiilor nucleare, depozitelor de rachete și drone și a infrastructurii energetice iraniene.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, s-a întâlnit săptămâna aceasta în Israel cu prim-ministrul Benjamin Netanyahu pentru a discuta despre noi atacuri, potrivit funcționarilor americani citați de NYT.

Unii strategi militari consideră că o campanie ofensivă de trei zile ar putea provoca daune economice suficiente pentru a obliga Teheranul să facă concesii diplomatice.

Totuși, ofensiva anterioară, desfășurată între februarie și aprilie, nu a reușit să obțină progrese semnificative în negocieri și a contribuit la creșterea prețului energiei și a inflației la nivel mondial.

În plus, Iranul a avertizat că va răspunde cu atacuri mai puternice, dacă este lovit din nou. Noile ținte ar putea include centre de date, cabluri submarine de Internet și chiar facilitățile petroliere din Arabia Saudită.