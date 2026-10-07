Ambasada Statelor Unite ale Americii de la Moscova a emis o atenționare oficială privind cazul suspect de ciumă pneumonică raportat în regiunea Irkutsk din Siberia. Cetățenii americani au fost îndemnați să părăsească Rusia imediat.

Delegația diplomatică monitorizează rapoartele din regiune după ce o persoană a murit din cauza ciumei pneumonice. Autoritățile ruse au instalat imediat carantina și au închis spitalele.

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Ambasada SUA avertizează cetățenii americani să părăsească Rusia

Ambasada îi mai atenționează pe americanii din Rusia că ajutorul furnizat ar putea fi „limitat”. De asemenea, angajații guvernamentali americani s-ar putea confrunta cu restricții suplimentare de călătorie în anumite regiuni ale Rusiei din motive de alertă medicală și pericole de securitate.

Cetățenii americani din regiunea Irkutsk au fost îndemnați să asculte instrucțiunile medicilor locali profesioniști, să evite clădirile aflate în regim de carantină și să apeleze la ajutor medical de urgență dacă au febră sau simptome de boli infecții respiratorii.

Recomandări pentru americanii din zona de focar

Americanii care s-au deplasat recent în regiunea rusă a focarului au fost sfătuiți să-și monitorizeze starea de sănătate timp de 14 zile. De asemenea, ambasada i-a sfătuit să se asigure că posibilitatea unei evacuări medicale și a unui plan de ieșire din țară nu depinde de ajutorul oferit de guvernul SUA.

Departamentul de Stat al SUA continuă să-și mențină nivelul de alertă ridicat pentru deplasăriile în Rusia – nivelul 4: Nu călătoriți. Americanii care sunt deja în țară sunt avertizați să părăsească imediat țara din cauza riscului de a fi băgați în mod eronat în carantină sau a pericolelor de securitate, potrivit RBC Ukraine.

Pacientul zero

Cazul de ciumă din Irkutsk a avut loc la începutul lunii octombrie. În noaptea de 2 octombrie, un tehnician de laborator în vârstă de 28 de ani și de sex feminin care a lucrat la Institutul de combaterea epidemiillor din Irkutsk a murit într-un spital din Shelekhov. Potrivit presei locale, angajata ar fi spart o eprubetă ce conținea un patogen de ciumă pneumonică.

Peste 200 de oameni care au interacționat cu presupusul pacient zero au fost băgați în izolare, în timp ce autoritățile regionale n-au dat un diagnostic oficial. Cauza morții pacientei a fost clasificată drept „pneumonie de etiologie nedeterminată”.

Despre ciuma pneuomonică

Femeia care a murit a fost identificată de presa rusă sub prenumele de Daria. Avea aproape 30 de ani și vizitase recent regiunea Buryatia, care se află la granița cu Mongolia.

În secolul al 14-lea, bacteria ciumei sau Yersinia pestis a ucis până la jumătate din populația Europei și a rămas în istorie cunoscută sub numele de „Moartea Neagră”.

Ciuma pneumonică este o infecție pulmonară gravă, clasificată ca cea mai mortală formă de ciumă. Mai există alte două tipuri de ciumă.

Prima este ciuma bubonică, care inflamează ganglionii limfatici și care a fost cea mai răspândită în Evul Mediu.

A doua formă este ciuma pneumonică, considerată mai gravă decât cea bubonică, dar este mai puțin frecventă.

A treia este ciuma septicemică – afectează circulația sângelui.

Simptomele includ dificultăți respiratorii, dureri în piept și tuse cu sânge. La nivel global, anual se înregistrează între 1.000 și 3.000 de cazuri, majoritatea în Asia Centrală și în India.

Reacția lui Trump la focarul de ciumă din Siberia

Președintele american Donald Trump a spus că este conștient de situație și promite că va ajuta Rusia. Liderul de la Casa Albă, care a experimentat pandemia de COVID-19 în pe durata primului mandat, susține că agenții patogeni devin mai puternici, precum o „armată”, iar tratamentele medicale care au funcționat anterior devin mai puțin eficiente.

„Îmi pare rău să văd că au de-a face cu asta”, a spus el, dar a adăugat: „Îi vom ajuta. Îi vom ajuta întotdeauna pe toți cei care au o astfel de problemă.”

Sursa Foto: Hepta/Envato