SUA au reluat avertizările privind atacurile cu rachete rusești asupra Ucrainei

Statele Unite au reluat furnizarea avertizărilor timpurii privind atacurile cu rachete balistice rusești asupra Ucrainei, după o întrerupere care, potrivit președintelui Volodimir Zelenski, a lăsat populația civilă vulnerabilă.

Liderul de la Kiev a confirmat restabilirea sistemului după întâlnirea din Norvegia cu emisarul american Steve Witkoff și a mulțumit Washingtonului pentru decizia care, spune el, poate salva vieți. Președintele ucrainean a anunțat marți că țara sa primește din nou informații de la partenerii americani privind apropierea rachetelor rusești, după ce sistemul de avertizare timpurie ar fi fost suspendat săptămâna trecută.

Declarațiile au fost făcute după discuțiile desfășurate la Oslo cu Steve Witkoff, trimisul special al președintelui american Donald Trump, potrivit The Guardian.

Zelenski: ”Este foarte important pentru poporul nostru”

Liderul ucrainean a explicat că avertizările transmise de partenerii americani le permit autorităților să reacționeze înainte ca rachetele balistice rusești să lovească teritoriul Ucrainei. Potrivit liderului de la Kiev, avertizările fuseseră întrerupte aparent săptămâna trecută, iar unele dintre atacurile recente au avut loc fără notificări prealabile.

”Este foarte important pentru poporul nostru, pentru copii, adulți, civili, pentru că putem auzi când vin rachete balistice. Așa că suntem recunoscători părții americane”, a declarat președintele Ucrainei.

Reluarea furnizării acestor informații ar putea permite autorităților ucrainene să alerteze mai rapid populația și să reducă numărul victimelor. ”Acum funcționează. Este minunat”, a declarat Zelenski, referindu-se la reluarea schimbului de informații.

Zelenski, presat să facă o înțelegere

Marți, Trump a sugerat din nou că Zelenski era principalul obstacol în calea unui acord. ”Vrem ca Zelenski să facă o înțelegere. Poate face o înțelegere. Ar fi putut face o înțelegere acum doi ani, când am avut mica noastră discuție în Biroul Oval”, a spus el.

Ginerele președintelui SUA, Jared Kushner, li s-a alăturat prin videoconferință lui Witkoff și Zelenski. Au participat și prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, și președintele Finlandei, Alexander Stubb, alături de oficiali din domeniul securității UE și britanici.

Zelenski a declarat că a avut anterior o convorbire telefonică „pozitivă” cu secretarul de stat american, Marco Rubio. Întrebat dacă Ucraina pierde acum războiul, după recentele acțiuni ostile ale SUA, Zelenski a răspuns: ”Desigur că nu pierdem. Dar pierdem oameni din cauza atacurilor rusești și a timpului. Este păcat.”