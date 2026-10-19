Volodimir Zelenski spune că Trump împinge Ucraina spre capitulare în fața Rusiei. Ce argumente aduce președintele Ucrainei

Tensiunile dintre Kiev și Washington au atins un nou punct critic, după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat direct administrația lui Donald Trump, într-un interviu acordat pentru Bloomberg, că face pași concreți pentru a forța capitularea Ucrainei în fața Rusiei. Aceste acuzații au venit în contextul unui schimb de replici dur de ambele părți, în care Donald Trump l-a numit pe Zelenski „un obstacol în calea păcii”.

În cadrul interviului acordat pentru Bloomberg la Kiev, Zelenski a oferit, de asemenea, o nouă propunere de a da curs solicitării lui Trump de a înceta să mai bombardeze rafinăriile rusești, ceea ce a dus la creșterea prețurilor la motorină. În schimbul armistițiului, Ucraina cere livrări de rachete de apărare pentru sistemele Patriot.

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„Sunt zile periculoase înaintea alegerilor”, a declarat Zelenski duminică, referindu-se la alegerile intermediare din 3 noiembrie din SUA. „Ultima mea propunere a fost: Nu țintim rafinăriile rusești și ne dați rachete pentru sistemele Patriot pentru a ne proteja instalațiile. Dar ei vor doar să nu mai atacăm rafinăriile. Și dacă le atacăm, ne vor deconecta de la ceva”.

Mai mult, Volodimir Zelenski pare să fie tulburat și de posibilele discuții trilaterale Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping de luna viitoare, unde președintele rus vrea să discute despre încheierea războiului din Ucraina.

Putin și Trump au discutat despre posibile discuții trilaterale cu Xi, deși nu au existat propuneri specifice pentru o întâlnire sau vreo ordine de zi, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit Interfax. Deși Rusia apreciază eforturile de mediere ale SUA, nicio soluție finală a conflictului nu este posibilă fără un reprezentant al Kievului „care este dispus să își asume responsabilitatea”, a declarat Peskov, citat de serviciul de știri.

Pe de altă parte, o întâlnire între liderii Ucrainei, SUA și Rusiei ar putea ajuta la încheierea mai rapidă a războiului, a declarat ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, într-o postare pe X. Un summit trilateral care exclude Kievul „ar face doar opusul: l-ar încuraja pe Putin să continue acest război”, a precizat acesta.

În contextul în care relațiile dintre SUA și Ucraina au atins un nou nivel minim, Zelenski a prezentat ceea ce a numit o serie de acțiuni neprietenoase din partea Washingtonului față de Kiev. Printre acestea se numără încetinirea deliberată a vitezei internetului Starlink, care este crucială pentru trupele ucrainene care luptă împotriva Rusiei, și întârzierea livrărilor deja limitate de interceptoare Patriot pentru rachete balistice, care au devenit un coșmar pentru orașele ucrainene, a precizat Zelenski în interviul pentru Bloomberg.

„Cred că s-au luat măsuri pentru a convinge Ucraina să capituleze”, a spus Zelenski. „Nu spun că acesta este obiectivul pe care îl urmăresc partenerii noștri. Nu vreau să cred că partenerii noștri americani cred că războiul” împotriva Rusiei „s-ar putea încheia mai devreme pe cheltuiala Ucrainei. Dar așa pare”.

Kievul a fost ținta unui atac cu rachete balistice rusești duminică seară, care a ucis cel puțin o persoană, potrivit autorităților locale. Încă o dată, SUA nu au transmis niciun avertisment timpuriu Ucrainei cu privire la lansare, potrivit unei persoane familiarizate cu situația. Fără acest avertisment, este mai greu pentru Ucraina să respingă atacul, precum și să alerteze civilii cu suficient timp pentru ca aceștia să se îndrepte spre adăposturi.

Tensiunile dintre Ucraina și SUA au atins un punct culminant după ce Trump a încheiat un acord cu Putin, în baza căruia Washingtonul se va abține de la înăsprirea sancțiunilor împotriva Rusiei, în schimbul furnizării de către Moscova a unor volume limitate de motorină pe piața globală pentru a limita creșterea prețurilor. Această decizie a stârnit nemulțumiri atât în rândul liderilor europeni, cât și în rândul membrilor partidului republican.

Duminică, Trump a declarat că a mers mai departe cu acordul de export de motorină și cu ridicarea sancțiunilor pentru că nu vrea să-l îndepărteze pe Putin de la discuțiile de pace, afirmând în același timp că Zelenski a vrut să prelungească războiul.

„Nu vrea să pună capăt acestui război și probabil că nu a făcut-o niciodată”, a scris Trump despre Zelenski. „Ar fi putut face o înțelegere mai bună acum doi ani decât poate face acum. Țara lui este în ruină, o mare parte din teritoriul său este pierdută, oceanele și mările sale au dispărut, iar populația masculină este scăzută, rănită și/sau moartă. VREAU SĂ SE TERMINE ACEST RĂZBOI!”

În ciuda tensiunilor din prezent, Zelenski a precizat că relațiile cu Washingtonul s-ar putea îmbunătăți după alegerile de la jumătatea mandatului din SUA, de pe 3 noiembrie.