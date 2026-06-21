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SUA îngroapă o capsulă a timpului care va fi deschisă abia în anul 2276. Ce obiecte ciudate se află în ea

Bianca Dogaru
SUA îngroapă o capsulă a timpului care va fi deschisă abia în anul 2276. Ce obiecte ciudate se află în ea
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Statele Unite ale Americii vor sigila și vor îngropa o capsulă a timpului la trei metri sub pământ, în orașul Philadelphia, chiar de Ziua Independenței, pe 4 iulie. Obiectul din metal are o greutate de 400 kg și va rămâne ascuns în sol timp de 250 de ani. Oamenii din viitor vor deschide această capsulă în anul 2276, atunci când se vor împlini 5 secole de la declararea independenței față de Marea Britanie.

Un amestec de tehnologie SF, scrisori și jetoane de cazino

Comisia care organizează evenimentul a cerut fiecărui stat american să trimită diverse lucruri reprezentative. Din acest motiv, interiorul capsulei adăpostește o colecție ciudată care cuprinde peste 30 de scrisori de la guvernatori, multă poezie, dar și obiecte mai puțin obișnuite.

  • California a trimis un dispozitiv special pentru fuziune, o hartă NASA și o compunere scrisă cu AI, care a prezis că în viitor statul va fi plin de urși.
  • Michigan a pus înăuntru corali fosilizați vechi de 350 de milioane de ani și bucăți mari de cupru.
  • Nevada a ales să trimită fise și jetoane reale folosite în cazinourile din Las Vegas.

Istoria Americii a fost salvată în ADN sintetic

Cea mai importantă și avansată tehnologie din capsulă aparține Bibliotecii Congresului. Instituția a creat o fiolă metalică mică, de dimensiunea unei gume de șters de la creion, în care se află ADN sintetic.

Oamenii de știință au reușit să salveze în acest cod genetic copii digitale ale unor documente de o valoare istorică uriașă. Printre acestea se numără prima schiță a Declarației de Independență scrisă de Thomas Jeffreson, versurile originale ale imnului național, schițele vechi ale orașului Washington și o formă 3D după mâna președintelui Abraham Lincoln.

Capsula este imună la inundații și la trecerea timpului

Inginerii au proiectat capsula în așa fel încât să reziste perfect în următoarele două secole și jumătate. Aparatele din interior vor menține mereu o umiditate fixă de 35%, pentru ca hârtiile să nu se descompună din cauza aerului uscat, dar nici să nu prindă mucegai.

Echipa care a construit capsula dă asigurări că structura este extrem de sigură. Specialiștii afirmă că orașul Philadelphia ar trebui să ajungă complet sub apă pentru ca lichidul să poată pătrunde la obiecte, caz în care omenirea ar avea oricum probleme mai mari de rezolvat.

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