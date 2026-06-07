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Tot mai mulți români își cumpără locuințe în Grecia. O casă pe insulă ajunge la prețul unui apartament din Cluj sau București

Bianca Dogaru
Tot mai mulți români își cumpără locuințe în Grecia. O casă pe insulă ajunge la prețul unui apartament din Cluj sau București
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O analiză realizată de platforma imobiliară ReDataset arată că românii, de la pensionari până la investitori, cumpără masiv proprietăți în Insulele Ionice din Grecia în acest an, atrași de prețurile accesibile care egalează costul unui apartament din marile orașe din România. Conform datelor pentru 2026, insula Zakynthos oferă cele mai ieftine variante de pe piață și devine o țintă sigură pentru cei care vor o casă de vacanță.

Sursa foto: Envato

Cât costă o casă pe plajă în comparație cu orașele noastre

Experții imobiliari afirmă că prețurile din Grecia diferă mult de la o zonă la alta, exact ca în marile orașe din România. Cine are bani pentru un apartament în Cluj sau București, își poate cumpăra o casă întreagă cu vedere la mare pe pământ elen.

În prezent, prețul mediu pentru un apartament în Cluj-Napoca este de aproximativ 3.300 €/mp util pentru cele vechi și poate depăși 3.480 €/mp pentru cele noi. În București, media generală este mai accesibilă, în jurul a 2.300 €/mp util.

Topul prețurilor pe metru pătrat în Grecia

  • Kefalonia: Are un preț mediu de 3.000 de euro pe metru pătrat.
  • Corfu: Ajunge la un preț mediu de 2.874 de euro pe metru pătrat.
  • Zakynthos: Este cea mai ieftină zonă, cu un preț de 2.623 de euro pe metru pătrat.

Zakynthos continuă să ofere variante mai accesibile pentru cumpărătorii interesați de case de vacanță sau investiții turistice.

Ce tipuri de locuințe caută cumpărătorii

Fiecare insulă din Grecia are o dezvoltare diferită și oferă alte tipuri de clădiri. De exemplu, în Corfu se găsește cea mai mare varietate de locuințe, de la apartamente simple până la vile de lux. De altfel, aproape jumătate din toate casele scoase la vânzare în această regiune se află pe insulă.

Kefalonia se diferențiază prin numărul mare de case individuale. Peste 77% dintre locuințele disponibile sunt case, în timp ce apartamentele reprezintă doar o mică parte a pieței. În schimb, în Lefkada, constructorii ridică locuințe moderne etajate, ideale pentru închiriere pe timp de vară.

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