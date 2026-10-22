Crocodilii au supraviețuit 250 de milioane de ani datorită preferinței pentru clima caldă. Cum i-a ajutat această adaptare să treacă peste impactul asteroidului de acum 66 de milioane de ani

Noi cercetări sugerează că strămoșii aligatorilor și crocodililor au rămas fideli unui climat cald în timpul extincțiilor în masă și al perioadelor în care Pământul era extrem de fierbinte, o preferință care i-ar fi putut ajuta să supraviețuiască impactului asteroidului care a ucis dinozaurii non-aviari.

„Crocodilii sunt adesea numiți fosile vii, însă strămoșii și rudele lor s-au schimbat enorm de-a lungul istoriei, variind de la giganți de dimensiunea unui autobuz, care ar fi putut devora un T. rex, până la animale mici și drăgălașe, cu fața unui mops”, a declarat Dr. Alfio Alessandro Chiarenza de la University College London, autorul principal al studiului, conform Sci News.

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„Studiul nostru arată că, în ciuda acestei diversități, ceea ce a rămas surprinzător de constant a fost relația lor cu clima.”

Dr. Chiarenza și colegii săi au urmărit preferințele climatice ale unui grup de animale din linia evolutivă a crocodililor, numit Pseudosuchia.

O preferință pentru temperaturi ridicate, păstrată timp de milioane de ani

Cercetătorii au combinat un arbore genealogic care cuprindea peste 400 de specii fosile și actuale, peste 7.000 de descoperiri de fosile și 130.000 de înregistrări privind crocodilienii actuali. Apoi, au folosit simulări climatice pentru a estima unde au existat habitate adecvate de-a lungul a 245 de milioane de ani.

În trecut, pseudosuchienii includeau forme terestre, marine, gigantice și chiar erbivore, răspândite până în regiunile polare. Cu toate acestea, autorii studiului au descoperit că preferințele lor în ceea ce privește temperatura și precipitațiile au rămas în limite restrânse.

Modelele lor sugerează că temperatura optimă pentru strămoșii acestui grup era de aproximativ 23 de grade Celsius, în timp ce liniile evolutive ale crocodilienilor actuali preferă temperaturi cuprinse între 26 și 30 de grade.

Când planeta se încălzea, animalele se răspândeau spre poli, iar când se răcea, se retrăgeau spre Ecuator. Potrivit cercetătorilor, aceste creaturi urmăreau o nișă climatică stabilă, care se deplasa pe glob, în loc să se adapteze la noi condiții.

Două excepții de la regula climei calde

Analiza a evidențiat două excepții: în urmă cu aproximativ 94 de milioane de ani, în timpul uneia dintre cele mai extreme perioade de încălzire din era dinozaurilor, temperatura optimă a crescut până la aproximativ 35 de grade într-o ramură timpurie a grupului din care fac parte crocodilienii moderni.

În urmă cu aproximativ 34 de milioane de ani, pe măsură ce planeta devenea mai aridă, o linie evolutivă din Australasia, formată din rude dispărute ale crocodililor, s-a adaptat la condiții mai uscate, schimbare pe care oamenii de știință o asociază cu aridizarea progresivă a acestui continent.

De ce au supraviețuit crocodilii impactului asteroidului de acum 66 de milioane de ani

Autorii au încercat, de asemenea, să răspundă unei întrebări vechi. De ce rudele crocodililor au supraviețuit impactului asteroidului de acum 66 de milioane de ani, în timp ce dinozaurii non-aviari nu au supraviețuit.

Cercetătorii au realizat simulări climatice ale perioadei de după impact, în care lumina solară era diminuată, cenușa acoperea America de Nord, iar concentrația de dioxid de carbon de origine vulcanică era în creștere.

În aproape toate scenariile, au persistat refugii cu temperaturi calde în apropierea Ecuatorului și în regiunile subtropicale. Doar în cel mai extrem scenariu, în care lumina solară scădea cu 15%, dispăreau condițiile climatice adecvate din toate regiunile.

Cercetări anterioare realizate de unii dintre aceiași autori au arătat că habitatele climatice ale dinozaurilor non-aviari dispăreau în experimente similare.

Cu toate acestea, clima a fost doar o parte a explicației: dimensiunile corporale mai mici, stilul de viață semiaquatic, care le oferea acces la lanțuri trofice mai puțin afectate de prăbușirea productivității plantelor, alimentația generalistă și metabolismul animalelor cu sânge rece au contribuit probabil, de asemenea, la supraviețuirea lor.

„Impactul asteroidului nu a făcut ca întreaga planetă să devină la fel de ostilă pentru toate grupurile de animale”, a declarat Dr. Chiarenza.

„Preferința de lungă durată a crocodililor pentru mediile calde ar fi putut face ca supraviețuitorii să se afle exact în locurile în care condițiile climatice adecvate s-au menținut cel mai bine, cum ar fi în apropierea Ecuatorului.”

„Aceste refugii ar fi putut adăposti populații care ulterior și-au revenit și s-au răspândit în noi regiuni.”

„Aceste descoperiri au implicații pentru speciile din prezent”, a declarat profesorul Philip Mannion de la University College London, autorul principal al studiului.

„Dacă, în trecut, crocodilii au făcut față schimbărilor climatice în principal deplasându-se spre habitate adecvate, speciile actuale vor avea nevoie de spațiu pentru a se deplasa pe măsură ce planeta se încălzește, iar pierderea zonelor potrivite din cauza drumurilor, terenurilor agricole și orașelor face acest lucru tot mai dificil.”

Rezultatele studiului au fost publicate astăzi în revista Science Advances.