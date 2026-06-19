SURSE Cheloo a fost dus de urgență la spitalul de psihiatrie, unde a încercat să se mutileze. Era sub influența substanțelor interzise

Cheloo a fost dus de urgență la spitalul de psihiatrie, după ce a încercat să se lovească în gât. Era sub influența substanțelor interzise, transmit surse pentru Gândul.

Ion Ștefan Cătălin (Cheloo) a fost adus îndata de 18 iunie de la domiciliul său din orașul Breaza, existând suspiciunea că se afla sub influența unor substanțe psihoactive. A doua zi, pe 19, acesta și-a provocat o rană superficială la nivelul gâtului, motiv pentru care a fost dus la o unitate de primiri urgențe, pentru a primi îngrijiri medicale.

În timp ce se afla în curtea Spitalului Municipal Câmpina, Cheloo a încercat să plece fără acordul medicilor și înainte de a primi îngrijirile necesare. Din acest motiv, polițiștii l-au imobilizat și l-au încătușat, după care a fost introdus în Compartimentul de Primiri Urgențe.

În timpul imobilizării, mai multe persoane aflate în spital sau în apropierea acestuia au filmat momentul, mai transmit sursele citate.

După ce a fost consultat de medic, Cheloo a fost transportat cu o ambulanță SAJ la Spitalul de Psihiatrie Voila, unde a rămas internat sub supraveghere.

Și poliția a transmis un comunicat:

„Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Câmpina au intervenit, pe 19 iunie 2026, la o unitate medicală din oraș. Aceștia au fost sesizați prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, după ce un pacient a manifestat un comportament agitat.

Potrivit IPJ Prahova, polițiștii s-au deplasat de îndată la unitatea medicală sesizată. Aceștia au constatat că persoana în cauză a încercat să părăsească unitatea fără acordul personalului de specialitate.

Pacientul a vrut să plece înainte de finalizarea procedurilor medicale necesare, conform comunicatului oficial.

Polițiștii au acționat conform competențelor legale, pentru a preveni producerea unor vătămări. Aceștia au procedat la imobilizarea persoanei și au facilitat acordarea îngrijirilor medicale necesare. Scopul intervenției a fost asigurarea siguranței atât a pacientului, cât și a celor din jur.

În urma evaluării medicale, persoana a fost transportată la o unitate medicală de specialitate. Aceasta a rămas internată sub supraveghere, potrivit IPJ Prahova.

Reprezentanții IPJ Prahova au precizat că, în urma verificărilor efectuate, nu au fost constatate fapte de natură penală sau contravențională.”