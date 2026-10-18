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Un tânăr de 19 ani a rămas fără permis, după ce a făcut drifturi ca-n filme într-un sens giratoriu din Suceava. Cu cât a fost amendat de polițiști

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Un șofer în vârstă de 19 ani a rămas fără permis și a fost amendat de polițiști, după ce a fost surprins în timp ce efectua drifturi într-un sens giratoriu din Suceava. Oamenii legii s-au autosesizat, în urma imaginilor surprinse de un alt participant la trafic.

Un tânăr de 19 ani din Rădăuți a primit o amendă de peste 2.800 de lei și a rămas fără permis pentru o perioadă de 30 de zile. Acesta a fost surprins făcând drifturi într-un sens giratoriu din Suceava, iar polițiștii au intervenit după apariția imaginilor în mediul online.

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Un tânăr de 19 ani a rămas fără permis, după ce a făcut drifturi ca-n filme într-un sens giratoriu din Suceava. Cu cât a fost amendat de polițiști. Foto: capturi video.

„La data de 18 octombrie polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Suceava – Biroul Rutier, s-au sesizat din oficiu cu privire la un material video apărut în mediul on-line, referitor la adoptarea unui comportament agresiv în intersecția în sens giratoriu dintre str. Calea Unirii și str. Calea Burdujeni din Suceava constând în realizarea intenţionată a unui derapaj controlat al vehiculului în vederea întoarcerii sau rotirii acestuia.

Cu ocazia verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că autoturismul a fost condus de către un tânăr de 19 ani din Rădăuți față de acesta fiind luată măsura sancționării contravenționale pentru nerespectarea prevederilor art. 541 alin.(2) lit. (h) din OUG 195/2002 și art. 147 pct. 1 din HG 1391/2006 și aplicarea unei măsuri principale a amenzii în cuantum de 2811,25 lei și măsura complementară a suspendării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 30 zile”, transmite poliția.

Șoferul de 19 ani a rămas fără permis și a fost amendat de polițiști

Drifturile au avut loc în sensul giratoriu de la intersecția străzilor Calea Unirii și Calea Burdujeni din Suceava. Imaginile îl surprind pe șofer rotind intenționat mașina prin derapaje controlate. Momentul a fost surprins de un alt participant la trafic, iar imaginile au ajuns pe rețelele de socializare.

În acest sens, polițiștii rutieri din Suceava au identificat șoferul după apariția imaginilor online. Este vorba despre un tânăr de 19 ani din Rădăuți, amendat cu 2.811 lei pentru comportament agresiv în trafic. Acesta a rămas fără permis pentru 30 de zile. IPJ Suceava avertizează că astfel de comportamente pun în pericol siguranța rutieră și anunță că va aplica ferm sancțiunile prevăzute de lege.

”Polițiștii atrag atenția cu privire la pericolele generate de adoptarea unor astfel de comportamente în trafic și ii avertizează pe cei pretabili cu dispunerea măsurilor legale conforme cu aplicarea fermă a actului sancționator prevăzut de normele incidente”, a transmis IPJ Suceava.

Sursă video: Facebook/Iași TV Life

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