Mihai Tănase
Drifturi în Tokyo - Foto: Facebook/DailyMail - Captură foto

Imagini spectaculoase cu mașini care fac drifturi ilegale pe străzile din Tokyo au devenit virale pe rețelele de socializare. Deși fenomenul este interzis, cultura driftingului rămâne una dintre cele mai fascinante și influente din lume, mai ales în capitala Japoniei, care a și dat numele unuia dintre cele mai iconice filme de la Hollywood.

Un videoclip filmat noaptea pe străzile din Tokyo a reaprins fascinația internetului pentru cultura driftului. Imaginile arată mai multe mașini care derapează controlat într-o intersecție, într-un spectacol ce pare desprins direct din filmul The Fast and the Furious: Tokyo Drift.

Deși astfel de manevre sunt ilegale pe drumurile publice din Japonia, ele continuă să apară sporadic, mai ales noaptea târziu, când traficul este redus.

Driftul real vs. mitul din filme

Contrar imaginilor spectaculoase din mediul online, driftingul pe străzile din Tokyo este astăzi rar și strict sancționat. Autoritățile japoneze aplică reguli dure împotriva condusului periculos, iar încălcările sunt pedepsite rapid.

Cu toate acestea, cultura driftului rămâne profund legată de Japonia, fiind alimentată de producții celebre precum Initial D și seria Fast and Furious, care au transformat acest stil de condus într-un fenomen global.

Chiar dacă drifturile ilegale au dispărut în mare parte din oraș, spiritul acestei subculturi continuă să existe în forme legale și organizate.

Zone precum Daikoku Parking Area sau Tatsumi Parking Area au devenit puncte celebre de întâlnire pentru pasionații de mașini modificate. Aici nu au loc curse ilegale, dar atmosfera este una autentică, cu motoare turate, modele JDM rare și comunități dedicate.

Acum, driftingul s-a mutat pe circuite autorizate și drumuri special amenajate, unde șoferii își pot testa limitele în siguranță și legal.

