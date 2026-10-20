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Un tânăr de 20 de ani a fost lovit de metrou la stația Constantin Brâncoveanu. Ce s-ar fi întâmplat cu puțin timp înainte

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Marți, 20 octombrie 2026, un tânăr în vârstă de 20 de ani a fost lovit de metrou, după ce ar fi coborât pe calea de rulare a trenului, la stația Constantin Brâncoveanu. La fața locului au intervenit echipajele de prim-ajutor pentru extragerea persoanei. Echipajele acționează pentru salvarea persoanei accidentate. Reprezentanții Metrorex au transmis, printr-un comunicat, că ar fi vorba despre o posibilă tentativă de suicid. Autoritățile investighează incidentul de la metrou.

Un tânăr de 20 de ani ar fi coborât pe șine și ar fi fost lovit de metrou, marți, în stația Constantin Brâncoveanu din București. Polițiștii și echipajele de prim-ajutor au intervenit pentru extragerea și salvarea acestuia. Brigada de Poliție pentru Transportul Public continuă verificările pentru a stabili împrejurările în care s-a produs incidentul.

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Un tânăr de 20 de ani a fost lovit de metrou la stația Constantin Brâncoveanu. Ce s-ar fi întâmplat cu puțin timp înainte. Foto: București FM

„Astăzi, 20 octombrie 2026, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Brigada de Poliție pentru Transportul Public a fost sesizată, în jurul orei 10.35 cu privire la faptul că, în stația de metrou Constantin Brâncoveanu, o persoană ar fi fost surprinsă și accidentată de către tren.

La fața locului s-au deplasat cu operativitate polițiști din cadrul structurii, iar din primele verificări, s-a stabilit că, în timp ce se afla în incinta stației Constantin Brâncoveanu, un tânăr, în vârstă 20 de ani, ar fi coborât pe calea de rulare a trenului, moment în care ar fi fost surprins și accidentat de către acesta.

De asemenea, la adresă s-au deplasat și echipaje de prim-ajutor, acestea intervenind pentru extragerea persoanei în cauză. La acest moment, echipajele de ajutor acționează pentru salvarea acestuia. Verificările sunt continuate de Brigada de Poliție pentru Transportul Public – Serviciul Poliție Metrou, pentru a stabili cu exactitate condițiile în care s-a produs incidentul”, transmite DGPMB.

Tânărul ar fi vrut să-și pună capăt zilelor

Metrorex anunță că o posibilă tentativă de suicid ar fi avut loc marți, în jurul orei 10:40, în stația de metrou Constantin Brâncoveanu, pe firul 1. Metrorex a solicitat intervenția SMURD și a autorităților competente. Circulația trenurilor va fi reorganizată, iar autoritățile și Metrorex vor ancheta împrejurările incidentului. Călătorii sunt informați prin sistemul de sonorizare din stații și trenuri.

„Metrorex informează că astăzi, 20.10.2026, în jurul orei 10:40, în stația de metrou Constantin Brâncoveanu, firul 1, a avut loc o posibilă tentativă de suicid.

În urma acestui eveniment regretabil, circulația trenurilor de metrou va fi reorganizată în conformitate cu procedurile interne pentru astfel de situații. Personalul Metrorex a solicitat intervenția SMURD și celorlalte organe abilitate.

Conform procedurilor interne, organele abilitate, împreună cu Metrorex vor deschide o anchetă pentru a se stabili împrejurările în care s-a produs evenimentul. Călătorii sunt informați prin sistemul de sonorizare din stații și trenuri. Vom reveni cu detalii când circulația se va relua în condiții normale”, transmit reprezentanții Metrorex.

Sursă foto – video: București FM

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