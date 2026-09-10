Prima pagină » Actualitate » O tânără a fost lovită de metrou la stația Ștefan cel Mare. Salvatorii intervin de urgență

O tânără a fost lovită de metrou la stația Ștefan cel Mare. Salvatorii intervin de urgență

O tânără a fost lovită de metrou la stația Ștefan cel Mare. Salvatorii intervin de urgență
Galerie Foto 2
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un incident a avut loc în cursul dimineții de joi, 10 septembrie 2026. O tânără a fost lovită de metrou la stația Ștefan cel Mare. La fața locului au intervenit echipajele și salvatorii. Tânăra este inconștientă și prezintă multiple traumatisme. 

„În urmă cu scurt timp am intervenit la stația de metrou Ștefan cel Mare, unde o persoană a fost lovită de metrou. După deconectarea rețelei de la sursa de electricitate, echipajele de intervenție au extras victima de sub metrou, aceasta (femeie, aproximativ 25 ani) fiind inconștientă, cu multiple traumatisme. La caz acționează 2 echipaje SMURD, Detașamentul Special de Salvatori și 1 autospecială de stingere”, a transmis ISU București-Ilfov.

Sondaj Gândul

După victoria AfD din Germania, crezi că va lovi valul suveranist și în Franța, la alegerile prezidențiale?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
SMURD

SMURD

Ar fi coborât în calea de rulare a trenului, la stația de metrou Ștefan cel Mare

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB) anunță că incidentul a avut loc în jurul orei 08:15. Tânăra de 24 de ani, în timp ce se afla în incinta stației de metrou Ștefan cel Mare, ar fi coborât în calea de rulare a trenului. În acel moment, trenul ar fi accidentat-o. Echipajele de prim-ajutor au intervenit pentru salvarea femeii. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili exact cum s-a produs incidentul. Misiunea este în curs de dinamică.

„Astăzi, 10 septembrie 2026, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Brigada de Poliție pentru Transportul Public a fost sesizată, în jurul orei 08.15, cu privire la faptul că, în stația de metrou Ștefan cel Mare, o persoană ar fi fost surprinsă și accidentată de către tren.

La fața locului s-au deplasat cu operativitate polițiști din cadrul structurii, iar din primele verificări, s-a stabilit că, în timp ce se afla în incinta stației Stefan cel Mare, o femeie, în vârstă de 24 de ani, ar fi coborât în calea de rulare a trenului, moment în care ar fi fost surprinsă și accidentată de către acesta.

De asemenea, la adresă s-au deplasat și echipaje de prim-ajutor, acestea intervenind pentru extragerea persoanei în cauză.

La acest moment, activitățile sunt în dinamică, iar cercetările sunt continuate de Brigada de Poliție pentru Transportul Public – Serviciul Poliție Metrou, pentru a stabili cu exactitate condițiile în care s-a produs incidentul”, transmite Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB).

Stația de metrou Ștefan cel Mare face parte din Magistrala M1, direcția Dristor-Pantelimon.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
Trump aruncă BOMBA: 5.000 de dolari pentru fiecare american! Ce condiție pune
Digi24
Victor Ponta a participat la deschiderea Jocurilor Nomade din Bișkek, unde în tribune a fost și Putin: „Nu am știut că va fi prezent”
Cancan.ro
Luciana Păunescu a murit fulgerător la 46 de ani! Cu doar o lună înainte, își făcuse analizele și le-a mărturisit prietenilor că vrea să devină mamă
Prosport.ro
FOTO. „S-a întors REGINA!”. Prezentatoarea TV a stârnit reacțiile fanilor cu apariția ei
Adevarul
„Au drumuri mai proaste decât noi, ceea ce e impresionant”. Ce cred românii despre Bulgaria după vacanțe și călătorii
Mediafax
De ce se udă geamurile toamna? Trucul simplu care ține condensul departe
Click
Vacanța de coșmar a unor români în Albania. Ce au pățit: „Am ajuns inclusiv să fim înjurați”
Digi24
Evadare incredibilă. Cu mâinile legate, un soldat și-a dezarmat paznicul, s-a aruncat în râu și a fugit 4 zile prin munți
Cancan.ro
Nepotul fostului interlop Adrian Mogoș a murit la doar 6 ani! Familia a sperat la o minune până în ultima clipă 🥲
Ce se întâmplă doctore
Cine este Valerie Lungu de la Asia Express 2026. Fosta finalistă „Bravo, ai stil!” participă în competiție alături de logodnicul ei, Alex Gâlcă
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Brandul din China care se menține pe locul 5 în România. Cota de piață a ajuns la 6,84% în august
Descopera.ro
Fenomen astronomic extrem, nemaivăzut până acum!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Descopera.ro
Google anunță cea mai mare investiție făcută vreodată într-un singur proiect din Europa
Mediafax Italia
NEWS ALERT! Românul a fost EXTRĂDAT pentru că este considerat PERICULOS!
Mediafax Spania
Vestea de ULTIMĂ ORĂ care îi sperie pe pensionarii români! RISCĂ SĂ-ȘI PIARDĂ PENSIA de la 30 septembrie
CONTROVERSĂ Mega-proiectul Vostok Oil, prima livrare de țiței către China. Șeful Rosneft i-a promis lui Putin „o nouă provincie petrolieră de talie mondială” în Zona Arctică, dar semnele de întrebare rămân
09:00
Mega-proiectul Vostok Oil, prima livrare de țiței către China. Șeful Rosneft i-a promis lui Putin „o nouă provincie petrolieră de talie mondială” în Zona Arctică, dar semnele de întrebare rămân
FLASH NEWS Fostul șef Google, avertisment sumbru din Ucraina: Rusia ajunge din urmă inovația Ucrainei. „M-am întors mai îngrijorat”
08:50
Fostul șef Google, avertisment sumbru din Ucraina: Rusia ajunge din urmă inovația Ucrainei. „M-am întors mai îngrijorat”
TRAGEDIE Un feribot cu 134 de oameni la bord a fost cuprins de flăcări în Filipine: sunt cel puțin 5 morți și 87 de persoane dispărute
08:10
Un feribot cu 134 de oameni la bord a fost cuprins de flăcări în Filipine: sunt cel puțin 5 morți și 87 de persoane dispărute
EXCLUSIV Eugen Teodorovici, scenariu negru pentru economie. „Datoria publică va ajunge la 70%/ Deficitul va fi mai mare de 6%/ Pe datele corecte, o să intrăm în junk ”
08:00
Eugen Teodorovici, scenariu negru pentru economie. „Datoria publică va ajunge la 70%/ Deficitul va fi mai mare de 6%/ Pe datele corecte, o să intrăm în junk ”
NEWS ALERT Avertismentul unui cercetător Anthropic: „Inteligența artificială ar putea ucide omenirea în următorul deceniu. Credem cu toată convingerea asta”
07:37
Avertismentul unui cercetător Anthropic: „Inteligența artificială ar putea ucide omenirea în următorul deceniu. Credem cu toată convingerea asta”
ACTUALITATE 10 Septembrie, calendarul zilei: Cristian Pațurcă ar fi împlinit 62 de ani. Guy Ritchie împlinește 58 de ani. Ziua Mondială de Prevenire a Suicidului
07:15
10 Septembrie, calendarul zilei: Cristian Pațurcă ar fi împlinit 62 de ani. Guy Ritchie împlinește 58 de ani. Ziua Mondială de Prevenire a Suicidului

Cele mai noi

Trimite acest link pe