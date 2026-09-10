Un incident a avut loc în cursul dimineții de joi, 10 septembrie 2026. O tânără a fost lovită de metrou la stația Ștefan cel Mare. La fața locului au intervenit echipajele și salvatorii. Tânăra este inconștientă și prezintă multiple traumatisme.

„În urmă cu scurt timp am intervenit la stația de metrou Ștefan cel Mare, unde o persoană a fost lovită de metrou. După deconectarea rețelei de la sursa de electricitate, echipajele de intervenție au extras victima de sub metrou, aceasta (femeie, aproximativ 25 ani) fiind inconștientă, cu multiple traumatisme. La caz acționează 2 echipaje SMURD, Detașamentul Special de Salvatori și 1 autospecială de stingere”, a transmis ISU București-Ilfov.

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Ar fi coborât în calea de rulare a trenului, la stația de metrou Ștefan cel Mare

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB) anunță că incidentul a avut loc în jurul orei 08:15. Tânăra de 24 de ani, în timp ce se afla în incinta stației de metrou Ștefan cel Mare, ar fi coborât în calea de rulare a trenului. În acel moment, trenul ar fi accidentat-o. Echipajele de prim-ajutor au intervenit pentru salvarea femeii. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili exact cum s-a produs incidentul. Misiunea este în curs de dinamică.

„Astăzi, 10 septembrie 2026, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Brigada de Poliție pentru Transportul Public a fost sesizată, în jurul orei 08.15, cu privire la faptul că, în stația de metrou Ștefan cel Mare, o persoană ar fi fost surprinsă și accidentată de către tren.

La fața locului s-au deplasat cu operativitate polițiști din cadrul structurii, iar din primele verificări, s-a stabilit că, în timp ce se afla în incinta stației Stefan cel Mare, o femeie, în vârstă de 24 de ani, ar fi coborât în calea de rulare a trenului, moment în care ar fi fost surprinsă și accidentată de către acesta.

De asemenea, la adresă s-au deplasat și echipaje de prim-ajutor, acestea intervenind pentru extragerea persoanei în cauză.

La acest moment, activitățile sunt în dinamică, iar cercetările sunt continuate de Brigada de Poliție pentru Transportul Public – Serviciul Poliție Metrou, pentru a stabili cu exactitate condițiile în care s-a produs incidentul”, transmite Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB).

Stația de metrou Ștefan cel Mare face parte din Magistrala M1, direcția Dristor-Pantelimon.