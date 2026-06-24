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Tanczos Barna salută decizia CCR în privința urșilor: „România are dreptul să ia măsuri active de gestionare a populației de urși”

Tanczos Barna salută decizia CCR în privința urșilor: „România are dreptul să ia măsuri active de gestionare a populației de urși”
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Tanczos Barna - Foto: Mediafax/Alexandru Dobre
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Tanczos Barna, ministrul interimar la Agriculturii, a salutat, într-o postare pe rețelele sociale, decizia Curții Constituționale a României (CCR) prin care a fost confirmată constituționalitatea legii care majorează cota de recoltare a urșilor bruni.

Oficialul a explicat că decizia CCR vine în contextul unei întâlnirii pe care a avut-o marți la Bruxelles cu comisarul european pentru mediu. Jessika Roswall i-a transmis lui Barna că România are dreptul să ia măsuri active de gestionare a populației de urși.

„Curtea Constituțională a confirmat astăzi că legea prin care am dublat cota de recoltare în cazul populației de urs brun respectă Constituția. În același timp, în cadrul întâlnirii avute ieri la Bruxelles, comisarul european pentru mediu mi-a transmis că România, în calitate de stat membru, are dreptul să ia măsuri active de gestionare a populației de urși”, a scris Tanczos Barna pe Facebook. 

„Intervenția prevăzută de lege este proporțională și respectă prevederile”

Tanczos Barna spune că prevederile actului normativ respectă legislația privind protecția speciei și au la bază rezultatele evaluării genetice a populației de urs brun, finalizată anul trecut, cu scopul de a stopa suprapopularea speciei.

„Am spus de la bun început că intervenția prevăzută prin lege este proporțională și respectă prevederile privind protecția speciei. Aceasta prevede cote de prevenție și intervenție, stabilite pe baza rezultatelor evaluării genetice a populației de urs brun, finalizate anul trecut, cu scopul de a stopa suprapopularea urșilor și de a proteja viața oamenilor și activitățile agricole”.

Tanczos Barna cere Comisiei Europene ca ursul brun să fie scos din categoria speciilor strict protejate. Ce studiu va fi prezentat la Bruxelles

De asemenea, oficialul a subliniat că întârzierea aplicării acestor măsuri a avut efecte negative.

„Din păcate, am pierdut două luni în care aceste măsuri puteau fi aplicate. Fondurile de vânătoare au acum obligația să le pună în practică imediat cu responsabilitate”, a transmis ministrul.

UDMR va continua demersurile la nivel național și european

În continuarea mesajului, Barna a amintit și măsurile promovate de UDMR în ultimii ani pentru gestionarea populației de urși bruni și pentru protejarea comunităților afectate de prezența acestora. Oficialul a adăugat că formațiunea va continua să susțină măsuri similare atât în România, cât și la nivel european.

„În ultimii ani, UDMR a susținut în mod consecvent nevoia gestionării active a populației de urși bruni și protejarea vieții omenești, introducând intervenția imediată în situații de urgență, sprijin pentru fermieri și cote de vânătoare stabilite pe baze științifice.

Continuăm aceste demersuri atât la nivel național, cât și la nivel european, unde am cerut reguli de gestionare mai flexibile pentru statele membre în care specia se află într-o stare de conservare favorabilă”.

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