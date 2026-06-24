Tanczos Barna cere Comisiei Europene ca ursul brun să fie scos din categoria speciilor strict protejate. Ce studiu va fi prezentat la Bruxelles

Tanczos Barna, ministrul interimar la Agriculturii, cere Comisiei Europene ca ursul brun să fie scos din categoria speciilor strict protejate. De altfel, el a solicitat și introducerea unor reguli mai flexibile pentru gestionarea populației acestei specii în statele membre ale UE.

Update ora 15:00. Tanczos Barna anunță că a fost confirmată de către CCR legalitatea actului normativ care majorează cota de recoltare a urșilor bruni.

„Curtea Constituțională a confirmat astăzi că legea prin care am dublat cota de recoltare în cazul populației de urs brun respectă Constituția. În același timp, în cadrul întâlnirii avute ieri la Bruxelles, comisarul european pentru mediu mi-a transmis că România, în calitate de stat membru, are dreptul să ia măsuri active de gestionare a populației de urși. Am spus de la bun început că intervenția prevăzută prin lege este proporțională și respectă prevederile privind protecția speciei. Aceasta prevede cote de prevenție și intervenție, stabilite pe baza rezultatelor evaluării genetice a populației de urs brun, finalizate anul trecut, cu scopul de a stopa suprapopularea urșilor și de a proteja viața oamenilor și activitățile agricole. Din păcate, am pierdut două luni în care aceste măsuri puteau fi aplicate. Fondurile de vânătoare au acum obligația să le pună în practică imediat cu responsabilitate. În ultimii ani, UDMR a susținut în mod consecvent nevoia gestionării active a populației de urși bruni și protejarea vieții omenești, introducând intervenția imediată în situații de urgență, sprijin pentru fermieri și cote de vânătoare stabilite pe baze științifice. Continuăm aceste demersuri atât la nivel național, cât și la nivel european, unde am cerut reguli de gestionare mai flexibile pentru statele membre în care specia se află într-o stare de conservare favorabilă”, a scris Tanczos Barna pe Facebook.

Discuții despre gestionarea populației de urși bruni din țară

Tanczos Barna purtat discuții la Bruxelles cu comisarul european pentru Mediu, Jessika Roswall, despre gestionarea populației de urși din România. Ministrul interimar a cerut eliminarea ursului brun din categoria speciilor strict protejate și introducerea unor reguli mai flexibile pentru statele în care specia are o stare favorabilă de conservare. Potrivit acestuia, România dorește măsuri adaptate situației din fiecare stat membru.

De altfel, în urma discuțiilor de la Bruxelles, s-a convenit ca o echipă formată din experți români să prezinte rezultatele unui studiu amplu privind populația ursului brun din România. Potrivit lui Tanczos Barna, cercetarea se bazează pe analize genetice și va fi prezentată oficial reprezentanților Comisiei Europene. El a cerut ca aceste date să fie luate în considerare la eventualele modificări ale legislației europene.

În România trăiesc între 10.600 și 12.700 de urși bruni

Un studiu finanțat din fonduri europene arată că România găzduiește cea mai mare populație de urși bruni din Europa și cea mai ridicată diversitate genetică a speciei. Potrivit cercetării, în țară trăiesc între 10.600 și 12.700 de urși bruni. Cercetarea s-a desfășurat pe parcursul a 3 ani. Circa 800 de specialiști au colectat aproape 24.000 de probe genetice la nivel național.

Vicepremierul UDMR a declarat că Executivul european analizează în prezent eficiența Directivelor privind Păsările și Habitatele. Procesul include o consultare publică, în care România își poate susține poziția privind statutul ursului brun. La Bruxelles, ministrul a invitat-o pe comisara europeană pentru Mediu să viziteze România și traseul Via Transilvanica. Scopul este de a vedea cum conviețuiesc comunitățile locale cu fauna sălbatică.

„Am adus astăzi în atenția comisarului european pentru mediu, Jessika Roswall, problema urșilor, solicitând Comisiei Europene scoaterea ursului brun din categoria speciilor strict protejate și introducerea unor reguli de gestionare mai flexibile pentru statele membre în care specia se află într-o stare de conservare favorabilă. În cadrul discuțiilor, am convenit ca o echipă de experți din România să prezinte la Bruxelles rezultatele studiului științific privind populația de urși, bazat pe probe genetice. Am solicitat ca aceste date să fie luate în considerare în procesul de adaptare a normelor europene, astfel încât să fie identificate soluții care să permită abordări diferențiate pentru statele membre, în funcție de situația specifică a fiecăruia. În prezent, Comisia Europeană evaluează deja în ce măsură Directivele privind Păsările și Habitatele sunt adaptate realităților actuale. Acest demers, cunoscut sub denumirea de „test de stres”, include și o componentă de consultare publică, oferind României oportunitatea de a-și prezenta punctul de vedere cu privire la modificarea statutului de specie strict protejată al ursului. Am invitat-o pe comisara europeană pentru mediu să viziteze traseul Via Transilvanica, pentru a descoperi peisajele sălbatice ale României și pentru a vedea cum conviețuiesc comunitățile noastre rurale cu natura”, a notat Tanczos Barna pe Facebook.

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