Tot mai mulți români sunt dispuși să muncească și după vârsta de pensionare. Studiul care surprinde

Un studiu realizat de compania de resurse umane SD Worx arată că angajații români mai în vârstă sunt mai mulțumiți de locurile lor de muncă, au mai multă încredere în propriile capacități și se tem mai puțin de schimbările aduse de inteligența artificială.

Românii aflați aproape de vârsta pensionării nu sunt neapărat nerăbdători să renunțe la activitatea profesională. Dimpotrivă, 42% dintre salariații cu vârsta de minimum 55 de ani declară că ar fi dispuși să muncească și după îndeplinirea condițiilor legale de pensionare. La nivel european, procentul este de 32%, potrivit cercetării SD Worx, citată de Agerpres.

Diferențele dintre generații sunt vizibile și în privința pensionării anticipate. În România, 40% dintre angajații de peste 55 de ani și-ar dori să iasă mai devreme la pensie, comparativ cu 63% dintre cei sub 35 de ani. La nivel european, proporțiile sunt de aproximativ 50%, respectiv 61%.

De ce vor românii să se pensioneze anticipat

Pentru angajații români mai în vârstă care își doresc pensionarea anticipată, principalele motive nu sunt cele financiare. Potrivit studiului, 78% dintre aceștia vor să petreacă mai mult timp cu familia sau să se dedice vieții personale, în timp ce 72% invocă problemele de sănătate.

Alți 44% își doresc să îndeplinească anumite obiective personale, iar 36% menționează scăderea motivației profesionale. În schimb, solicitarea fizică și cea psihică sunt indicate de 13%, respectiv 17% dintre respondenți, procente mai mici decât mediile europene.

Angajații de peste 55 de ani, mai mulțumiți de locul de muncă decât tinerii

Una dintre concluziile studiului este că angajații români mai în vârstă au o percepție mai pozitivă asupra propriei activități profesionale. Astfel, 84% dintre salariații de minimum 55 de ani se declară mulțumiți de locul lor de muncă, față de 72% dintre angajații sub 35 de ani.

De asemenea, 86% dintre cei din categoria de vârstă mai ridicată consideră că au suficientă energie pentru a-și îndeplini sarcinile, comparativ cu o medie europeană de 76%.

Pentru 84% dintre angajații români de peste 55 de ani, munca reprezintă o sursă de sens și împlinire. În rândul tinerilor sub 35 de ani, procentul scade la 69%.

Diferențe există și în privința aprecierii primite la serviciu: 74% dintre salariații mai în vârstă consideră că munca lor este recunoscută, față de 64% dintre colegii mai tineri.