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Tragedie la Iași. Ambulanțier mort în timpul serviciului, după 21 de stopuri cardiace

Tragedie la Iași. Ambulanțier mort în timpul serviciului, după 21 de stopuri cardiace
Imagine cu rol ilustrativ, sursa foto: Facebook Ambulanța
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Un ambulanțier de 58 de ani a murit în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce i s-a făcut rău la muncă, în curtea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase din Iași.

Acesta transportase un pacient la unitatea medicală când a început să se simtă rău, informează stiripesurse.ro.

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A suferit 21 de stopuri cardiace

Colegii bărbatului l-au găsit în ambulanță și au solicitat ajutor medical. Un echipaj SMURD a intervenit de urgență, iar cadrele medicale au demarat manevrele de resuscitare.

Ambulanțierul a fost transportat ulterior la UPU a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” din Iași.

În ciuda eforturilor medicilor de a-i salva viața, starea ambulanțierului s-a agravat din nou, iar acesta a suferit nu mai puțin de 21 de stopuri cardiace.

Din nefericire, eforturile medicilor au fost în zadar: bărbatul nu a mai putut fi salvat, fiind declarat decesul.

Familia spune că acesta suferea de mai multe boli

Membrii familiei au precizat că ambulanțierul suferea de mai multe afecțiuni medicale.

Circumstanțele exacte ale decesului urmează să fie stabilite.

Vestea morții acestuia a căzut ca un trăznet peste cei care l-au cunoscut. Pe pagina sa de Facebook au fost publicate numeroase mesaje de condoleanțe și rămas-bun.

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