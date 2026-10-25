Tragedie la Iași. Ambulanțier mort în timpul serviciului, după 21 de stopuri cardiace

Un ambulanțier de 58 de ani a murit în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce i s-a făcut rău la muncă, în curtea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase din Iași.
Acesta transportase un pacient la unitatea medicală când a început să se simtă rău, informează stiripesurse.ro.
Colegii bărbatului l-au găsit în ambulanță și au solicitat ajutor medical. Un echipaj SMURD a intervenit de urgență, iar cadrele medicale au demarat manevrele de resuscitare.
Ambulanțierul a fost transportat ulterior la UPU a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” din Iași.
În ciuda eforturilor medicilor de a-i salva viața, starea ambulanțierului s-a agravat din nou, iar acesta a suferit nu mai puțin de 21 de stopuri cardiace.
Din nefericire, eforturile medicilor au fost în zadar: bărbatul nu a mai putut fi salvat, fiind declarat decesul.
Membrii familiei au precizat că ambulanțierul suferea de mai multe afecțiuni medicale.
Circumstanțele exacte ale decesului urmează să fie stabilite.
Vestea morții acestuia a căzut ca un trăznet peste cei care l-au cunoscut. Pe pagina sa de Facebook au fost publicate numeroase mesaje de condoleanțe și rămas-bun.