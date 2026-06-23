Tragedie la o fermă de căpșuni din Germania. O româncă de 40 de ani a fost înjunghiată mortal. Ce s-a întâmplat

O tragedie a avut loc la o fermă de căpșuni din Germania, luni dimineață, 22 iunie 2026. O româncă în vârstă de 40 de ani, care lucra la ferma agricolă, a fost înjunghiată mortal în urma unui conflict. Datele indică faptul că și partenerul ei a fost rănit grav și se află internat în spital.

O româncă de 40 de ani a sfârșit tragic, după ce a fost înjunghiată cu un cuțit la o fermă unde se cultivă sparanghel și căpșuni, în Germania. Incidentul s-a produs în cursul dimineții de luni, 22 iunie, în localitatea Kaldenkirchen din orașul Nettetal, în landul Renania de Nord-Westfalia. Incidentul a avut loc în spațiile de cazare destinate muncitorilor sezonieri. Conflictul între persoane a pornit, potrivit anchetei, înainte ca programul de lucru să înceapă.

Românca a murit la spital, la scurt timp după internare

Datele indică faptul că în altercație au fost implicați 3 cetățeni români: femeia de 40 de ani, partenerul ei, de 44 de ani, și un alt muncitor, de 25 de ani. În jurul orei 07:22, poliția a fost alertată, iar echipajele au intervenit la fața locului. A fost trimis și un elicopter. Medicii au constatat că femeia prezintă pe corp mai multe plăgi înjunghiate și tăiate și au transportat-o cu elicopterul la spital. La scurt timp după ce a fost internată, a murit.

Partenerul ei se află încă în spital și urmează să fie operat. A fost rănit grav. Datele indică faptul că suspectul principal ar fi tânărul de 25 de ani. El a fost reținut de polițiști, scrie Bild. De la fața locului a fost ridicat și un cuțit, iar expertizele vor stabili dacă a fost folosit în atac. A fost deschis un dosar pentru omor.

Momentan, nu se cunoaște cu exactitate motivul conflictului. Nu este clar dacă acesta are legătură cu munca de la fermă. Este luată în calcul și varianta unei dispute personale.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ