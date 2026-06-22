O româncă de 40 de ani și fiica ei de 13 ani au fost găsite moarte într-un apartament din Italia. Ce au descoperit anchetatorii

O tragedie a avut loc în Italia, în vestul orașului Torino, într-un bloc ce aparține de cartierul Parella, în cursul weekendului trecut. O româncă în vârstă de 40 de ani, suspectată că și-ar fi ucis fiica de doar 13 ani, și-a pus capăt zilelor. Descoperirea tragică a făcut-o fiica ei mai mare, de 19 ani, când s-a întors în apartament. Cazul este atent urmărit de anchetatori, care au făcut publice informații.

În cursul zilei de duminică, 21 iunie 2026, fiica cea mare a româncei, în vârstă de 19 ani, a revenit la apartamentul din cartierul Parella, din Torino, în jurul orei 11:00. Atunci, a constatat că sora ei mai mică era inconștientă, întinsă pe podeaua din dormitor. Mama ei a fost găsită fără suflare. Tânăra a apelat după ajutor, iar echipajeul medical ajuns la fața locului a dispus resuscitarea adolescentei de 13 ani. În cele din urmă, au declarat decesul, scrie ANSA.it.

„Procurorul Roberto Furlan coordonează ancheta. Vecinii o descriu ca pe o femeie bună, dar din ce în ce mai întristată de despărțire. Îi spuneau adesea să încerce să meargă mai departe”, scrie sursa citată.

Anchetatorii urmează ipoteza unui omor urmat de sinucidere

Tânăra de 19 ani a ajuns la spital, suferind un șoc puternic. Potrivit anchetatorilor, ar fi vorba despre ipoteza unui omor urmat de sinucidere. Anchetatorii suspectează că femeia și-ar fi omorât fiica, apoi și-ar fi luat viața. Polițiștii și procurorii continuă cercetările și audiază apropiații pentru a stabili circumstanțele tragediei.

Ce spun vecinii?

Vecinii au relatat că femeia se despărțise de soț în urmă cu câteva luni și că, după separare, ar fi devenit tot mai retrasă. Ea locuia cu cele două fiice, în timp ce fostul partener se afla în România. Potrivit acestora, înainte de tragedie nu au fost semnalate conflicte sau scandaluri în locuință.

„Nu am auzit nicio ceartă, nu am auzit niciodată niciun țipăt, chiar dacă puteam vedea că mama nu își revenise încă după despărțire. Era mereu tristă”, au relatat vecinii, potrivit sursei.

Sursă foto: Shutterstock – imaginile au rol ilustrativ