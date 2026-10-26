Un cetățean ucrainean a traversat ilegal frontiera Republicii Moldova cu o motoparapantă. Ce măsură de protecție a cerut apoi

Un cetățean ucrainean a traversat ilegal frontiera în Republica Moldova, folosind o parapantă cu motor. Depistat de polițiștii de frontieră la aproximativ doi kilometri de graniță, acesta a solicitat să i se acorde statut de azilant.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției de Frontieră din Republica Moldova, incidentul a avut loc pe direcția Cernăuți, Ucraina – Larga. De asemenea, autoritățile de frontieră ucrainene au informat partea moldovenească despre observarea unei persoane care survola ilegal frontiera de stat.

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Polițiștii de frontieră au inițiat acțiuni de căutare și localizare, identificând persoana la aproximativ doi kilometri de linia frontierei. Ulterior, în timpul verificărilor, cetățeanul ucrainean a solicitat azil în Republica Moldova.

Poliția de Frontieră continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele traversării ilegale a frontierei.