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Incident pe Nistru. Doi grăniceri ucraineni au intrat ilegal în Moldova și au fost ridicați de Poliție

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Doi grăniceri ucraineni s-au ales cu dosar penal după ce au plecat la vânătoare de fugari și au ajuns de partea cealaltă a baricadei. Misiunea de prindere s-a transformat într-o trecere ilegală a frontierei, pe 15 octombrie, în apropierea satului Holosnița, din Republica Moldova. Cei doi au fost preluați de Poliția de Frontieră. În loc de o simplă operațiune de prindere, urmărirea s-a transformat într-o scenă care a stârnit numeroase reacții online. Militarii ucraineni au aplicat o metodă neobișnuită la care nimeni nu se aștepta: l-au luat la bătaie cu vâslele pe bărbat. Localnicii i-au sărit în ajutor fugarului.

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Procurorii au preluat cazul și au deschis un dosar penal militarilor ucraineni

Poliția de Frontieră a relatat cei doi grăniceri ucraineni au intrat pe teritoriul Republicii Moldova în timp ce încercau să rețină un cetățean ucrainean. O patrulă de intervenție i-a preluat de la fața locului și i-a dus la sediul Sectorului Poliției de Frontieră Cosăuți, pentru continuarea procedurilor legale.

Procurorii au preluat cazul și au deschis un dosar penal pentru trecerea ilegală a frontierei de stat, faptă prevăzută la articolul 362 din Codul penal.

„O patrulă de intervenție a Poliției de Frontieră s-a deplasat la fața locului și i-a preluat pe cei doi grăniceri ucraineni. Aceștia au fost conduși la sediul Sectorului Poliției de Frontieră Cosăuți pentru aplicarea procedurilor legale”, conform Poliției de Frontieră.

Localnicii au sărit în ajutorul ucraineanului lovit cu vâslele de militarii care încercau să-l împiedice să ajungă la mal. Martorii i-au acuzat pe militari că au transformat urmărirea într-o scenă periculoasă, în care bărbatul risca să se înece înainte să ajungă la țărm.

Reprezentanții unui partid s-au revoltat pentru că fugarul era lovit cu vâslele de grăniceri

Partidul Democrația Acasă a reacționat, pe pagina sa de Facebook, după apariția imaginilor în care cei doi grăniceri ucraineni l-au lovit cu vâslele pe fugarul care înota în râu. Reprezentanții formațiunii au cerut informații din partea Poliției și au condamnat scenele, pe care le-au descris drept inumane.

Aceștia au sugerat că bărbatul ar fi încercat să fugă din calea războiului și i-au acuzat pe cei aflați în ambarcațiune că ar fi vrut să-l omoare. Totodată, reprezentanții partidului au criticat politicienii care susțin continuarea războiului, pe care i-au acuzat că sunt „însetați de sânge”.

“Imagini de groază. Așteptăm informații de la poliție. Este inuman să lovești cu vâsla un om care înoată într-un râu. Probabil fuge de moarte, de război și cei din luntre vor să-l omoare. Doamne ferește de așa criminali de război. Am spus clar că sunt însetați de sânge mai mulți politicieni care insistă că războiul trebuie continuat”, scrie Partidul Democrația Acasă.

Nu este pentru prima dată când bărbații ucraineni fug din calea războiului. În 2024 un bărbat de 44 de ani s-a deghizat în femeie și a fost prins la granița cu România. Acesta și-a pus sâni falși, perucă, s-a machiat și și-a pus fustă. Fugarul avea la el pașaportul surorii sale și chiar și după ce a fost prins a insistat cu ideea că el este femeie.

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