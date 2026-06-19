Liberalii din jurul lui Adrian Veştea cer anularea deciziilor luate de conducerea PNL, în urma şedinţei Biroului Politic Național, de luni. Aproape 20 de parlamentari vor să suspende convocarea Consiliul Naţional de astăzi şi Congresul Extraordinar de duminică. Ei au solicitat și daune morale de câte 250.000 lei fiecare şi implicit, anularea tuturor hotărârilor care ar urma să fie votate la Congresul din 21 iunie.

Dosarul a ajuns la Tribunalul Ilfov, însă termenul de judecată a fost fixat pentru 3 iulie.

Aceiași liberali care contestă cele două decizii, susțin că atât Consiliul Național Extraordinar, cât și Congresul Extraordinar au fost organizate „cu scopul evident de a modifica Statutul partidului şi de a elimina membrii şi aleşii cu opinie divergentă”.

Contestație în instanță pentru blocarea Congresului PNL

Mai mulți membri ai Partidului Național Liberal au anunțat că au depus la instanță o cerere de suspendare de urgență a Deciziilor Biroului Politic Național nr. 26 și nr. 27 din 17 iunie 2026, prin care au fost convocate un Consiliu Național Extraordinar pe 19 iunie și un Congres Extraordinar pe 21 iunie.

Reclamanții susțin că deciziile au fost adoptate cu încălcarea prevederilor statutare și că scopul acestora ar fi modificarea rapidă a Statutului partidului și eliminarea membrilor și aleșilor care exprimă opinii divergente față de actuala conducere. Totodată, aceștia au introdus o acțiune în justiție împotriva Partidului Național Liberal și a președintelui formațiunii, solicitând angajarea răspunderii civile delictuale și acordarea unor daune morale de 250.000 de lei pentru fiecare reclamant, suma totală cerută ridicându-se la peste 4 milioane de lei.