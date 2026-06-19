Liberalii din jurul lui Adrian Veştea cer anularea deciziilor luate de conducerea PNL, în urma şedinţei Biroului Politic Național, de luni. Aproape 20 de parlamentari vor să suspende convocarea Consiliul Naţional de astăzi şi Congresul Extraordinar de duminică. Ei au solicitat și daune morale de câte 250.000 lei fiecare şi implicit, anularea tuturor hotărârilor care ar urma să fie votate la Congresul din 21 iunie.
Dosarul a ajuns la Tribunalul Ilfov, însă termenul de judecată a fost fixat pentru 3 iulie.
Aceiași liberali care contestă cele două decizii, susțin că atât Consiliul Național Extraordinar, cât și Congresul Extraordinar au fost organizate „cu scopul evident de a modifica Statutul partidului şi de a elimina membrii şi aleşii cu opinie divergentă”.
Mai mulți membri ai Partidului Național Liberal au anunțat că au depus la instanță o cerere de suspendare de urgență a Deciziilor Biroului Politic Național nr. 26 și nr. 27 din 17 iunie 2026, prin care au fost convocate un Consiliu Național Extraordinar pe 19 iunie și un Congres Extraordinar pe 21 iunie.
Reclamanții susțin că deciziile au fost adoptate cu încălcarea prevederilor statutare și că scopul acestora ar fi modificarea rapidă a Statutului partidului și eliminarea membrilor și aleșilor care exprimă opinii divergente față de actuala conducere. Totodată, aceștia au introdus o acțiune în justiție împotriva Partidului Național Liberal și a președintelui formațiunii, solicitând angajarea răspunderii civile delictuale și acordarea unor daune morale de 250.000 de lei pentru fiecare reclamant, suma totală cerută ridicându-se la peste 4 milioane de lei.
Potrivit documentelor depuse în instanță, contestatarii susțin că Biroul Politic Național și-ar fi depășit atribuțiile prin convocarea directă a Congresului Extraordinar, competență care, conform Statutului PNL, aparține exclusiv Consiliului Național. De asemenea, aceștia reclamă înființarea unui „Consiliu Național Extraordinar”, structură despre care afirmă că nu este prevăzută în statutul partidului.
Printre neregulile invocate se numără și introducerea pe ordinea de zi a Consiliului Național a unor modificări statutare, deși adoptarea și modificarea Statutului ar reveni exclusiv Congresului. Contestatarii mai susțin că au fost eliminate termenele minime prevăzute de statut pentru organizarea procedurilor interne și că a fost impus votul deschis în situații în care regulamentele partidului prevăd vot secret.
Reclamanții invocă și o hotărâre executorie a Tribunalului Ilfov din 18 iunie 2026, prin care au fost suspendate Deciziile BPN nr. 22 și nr. 25/2026, referitoare la disciplina de vot a parlamentarilor la învestirea Guvernului. În opinia acestora, noile decizii contestate ar avea la bază acte deja suspendate de instanță.
În argumentația depusă la dosar, semnatarii acțiunii susțin că întregul mecanism urmărește sancționarea și eliminarea membrilor care exprimă opinii diferite de cele ale conducerii partidului, fapt pe care îl consideră contrar prevederilor statutare, constituționale și normelor europene privind libertatea de conștiință și exprimare.
Instanța urmează să analizeze solicitarea de suspendare și acțiunea principală formulată împotriva conducerii PNL.