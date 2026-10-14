Ziua Sfintei Parascheva adună zeci de mii de credincioși la Iași. Peste 150.000 de oameni au trecut deja pe la raclă. Ce slujbe mai au loc astăzi

Pelerinajul de la Iași, dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva, a ajuns miercuri la cel mai important moment al sărbătorii. Peste 150.000 de credincioși s-au închinat deja la moaștele ocrotitoarei Moldovei, iar alte câteva mii de persoane așteaptă să ajungă la raclă.

Sfânta Liturghie de hram este oficiată de Înaltpreasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe podiumul amenajat în apropierea Catedralei Mitropolitane din Iași.

Capitala Moldovei este, în aceste zile, unul dintre cele mai importante centre de pelerinaj din România. Credincioși veniți din toate colțurile țării participă la manifestările religioase organizate cu prilejul sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva, cinstită în fiecare an pe 14 octombrie. Potrivit estimărilor oficiale, până marți seară, peste 150.000 de persoane trecuseră pe la racla cu moaștele sfintei. Pelerinajul continuă, iar alte câteva mii de credincioși așteaptă să se închine.

Programul slujbelor de Sfânta Parascheva, miercuri, 14 octombrie

Manifestările religioase au început de la primele ore ale dimineții, în Catedrala Mitropolitană din Iași. Momentul central al zilei a fost Sfânta Liturghie de hram, oficiată între orele 9:00 și 12:30 de Înaltpreasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

Slujba a avut loc pe podiumul special amenajat în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane, la limita cu Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, pentru a permite participarea unui număr cât mai mare de credincioși.

Programul religios continuă după-amiază, între orele 16:00 și 16:30, cu Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva, săvârșit în interiorul Catedralei Mitropolitane.

Seara, între orele 19:00 și 23:00, este programată slujba de priveghere în cinstea Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv. Aceasta cuprinde Vecernia, Litia și Utrenia.