Prima pagină » Actualitate » Ziua Sfintei Parascheva adună zeci de mii de credincioși la Iași. Peste 150.000 de oameni au trecut deja pe la raclă. Ce slujbe mai au loc astăzi

Ziua Sfintei Parascheva adună zeci de mii de credincioși la Iași. Peste 150.000 de oameni au trecut deja pe la raclă. Ce slujbe mai au loc astăzi

Elena Popescu
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Pelerinajul de la Iași, dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva, a ajuns miercuri la cel mai important moment al sărbătorii. Peste 150.000 de credincioși s-au închinat deja la moaștele ocrotitoarei Moldovei, iar alte câteva mii de persoane așteaptă să ajungă la raclă.

Sfânta Liturghie de hram este oficiată de Înaltpreasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe podiumul amenajat în apropierea Catedralei Mitropolitane din Iași.

Capitala Moldovei este, în aceste zile, unul dintre cele mai importante centre de pelerinaj din România. Credincioși veniți din toate colțurile țării participă la manifestările religioase organizate cu prilejul sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva, cinstită în fiecare an pe 14 octombrie. Potrivit estimărilor oficiale, până marți seară, peste 150.000 de persoane trecuseră pe la racla cu moaștele sfintei. Pelerinajul continuă, iar alte câteva mii de credincioși așteaptă să se închine.

Programul slujbelor de Sfânta Parascheva, miercuri, 14 octombrie

Manifestările religioase au început de la primele ore ale dimineții, în Catedrala Mitropolitană din Iași. Momentul central al zilei a fost Sfânta Liturghie de hram, oficiată între orele 9:00 și 12:30 de Înaltpreasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

Slujba a avut loc pe podiumul special amenajat în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane, la limita cu Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, pentru a permite participarea unui număr cât mai mare de credincioși.

Programul religios continuă după-amiază, între orele 16:00 și 16:30, cu Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva, săvârșit în interiorul Catedralei Mitropolitane.

Seara, între orele 19:00 și 23:00, este programată slujba de priveghere în cinstea Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv. Aceasta cuprinde Vecernia, Litia și Utrenia.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ALERTĂ A fost semnalat un incident de securitate ce vizează vulnerabilități ale unor instalații frigorifice. Cel puțin 350 de supermarketuri, afectate în Franța
15:22
A fost semnalat un incident de securitate ce vizează vulnerabilități ale unor instalații frigorifice. Cel puțin 350 de supermarketuri, afectate în Franța
INEDIT Așa arată trecerea de pietoni de 39.000 de lei care duce spre nicăieri. Se află într-un oraș mare din România
15:19
Așa arată trecerea de pietoni de 39.000 de lei care duce spre nicăieri. Se află într-un oraș mare din România
FLASH NEWS Cât costă lemnele de foc în 2026, cumpărate direct de la Romsilva. Prețurile pornesc de la 200 de lei pe metru cub
15:15
Cât costă lemnele de foc în 2026, cumpărate direct de la Romsilva. Prețurile pornesc de la 200 de lei pe metru cub
ALERTĂ Bucureștiul, cea mai scumpă capitală europeană la energie electrică în raport cu puterea de cumpărare
15:01
Bucureștiul, cea mai scumpă capitală europeană la energie electrică în raport cu puterea de cumpărare
INCIDENT Incident grav la un liceu din Bacău. O bucată de tencuială a căzut peste două eleve
14:56
Incident grav la un liceu din Bacău. O bucată de tencuială a căzut peste două eleve
CONTROVERSĂ 13 ani de la momentul Pungești. Chisăliță (AEI): România a ratat șansa unei independențe energetice mai mari. Unde a greșit statul
14:49
13 ani de la momentul Pungești. Chisăliță (AEI): România a ratat șansa unei independențe energetice mai mari. Unde a greșit statul
Mediafax
PSD, decizie crucială azi pentru Guvernul Luca Niculescu! Sorin Grindeanu are trei variante pe masă
Digi24
Musk a lăsat Ucraina fără Starlink. „Misiuni importante au fost zădărnicite la cererea administrației Trump”
Cancan.ro
Asia Express s-a transformat în Insula Iubirii. Ce s-a întâmplat noaptea, de fapt, între soțul Valeriei Lungu și „ispita” Loredana Chivu
Prosport.ro
Chinezii au rămas impresionați de noua Dacia Spring. Cum au numit design-ul mașinii din România
Adevarul
România, campioană europeană la scumpirea locuințelor. Cât din salariu ajunge la bancă pentru un apartament
Mediafax
Rusia pregătește scenarii pentru un război cu Europa până în 2045. Punctul vulnerabil al europenilor
Click
Revoltă în învățământ! Directoarele de la „Lazăr” și „Caragiale” au picat concursul pe post și acuză Ministerul
Digi24
A fost anunțată cauza morții lui RJ Mitte, actorul din „Breaking Bad”
Cancan.ro
SCANDAL de jumătate de milion de euro în culisele Las Fierbinți! Toma Cuzin se consideră protagonist, dar adversarii din proces îl pun la punct. Ce spune Pro TV
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Ana Maria Mocanu înainte de operațiile estetice. Concurenta de la „Asia Express” este de nerecunoscut
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Reguli noi în 2026 pentru tranzacțiile auto. Dacă nu ai Fiscalul de la vânzător, mai poți înscrie mașina pe numele tău?
Descopera.ro
O nouă specie de pinguin a fost descrisă după mai bine de un secol
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
Roverul Curiosity a surprins un răsărit de soare spectaculos pe planeta Marte
Mediafax Italia
Lovitură pentru mașinile cu numere străine! Ce prevede Noul Cod rutier?!
Mediafax Spania
Mesajul CIUDAT al lui Trump. Ce a vrut să spună?!
COMUNICAT COMUNICAT. Programul ANOFM – BAT România continuă să genereze oportunități de angajare în comunitățile afectate de contrabandă
15:16
COMUNICAT. Programul ANOFM – BAT România continuă să genereze oportunități de angajare în comunitățile afectate de contrabandă
VIDEO Doi tineri acuzați că ar fi folosit un robot pentru a pipăi o adolescentă de 16 ani. Autoritățile germane au deschis o anchetă
15:15
Doi tineri acuzați că ar fi folosit un robot pentru a pipăi o adolescentă de 16 ani. Autoritățile germane au deschis o anchetă
DESTINAȚII Cel mai mare munte din Europa de Vest a crescut cu doi metri în ultimii trei ani. Ce înălțime are acum Mont Blanc
15:04
Cel mai mare munte din Europa de Vest a crescut cu doi metri în ultimii trei ani. Ce înălțime are acum Mont Blanc
FLASH NEWS Ce anunță Kremlinul despre propunerea lui Trump pentru un armistițiu energetic între Ucraina și Rusia. Zelenski a acuzat Moscova de „un dispreț fără precedent față de SUA“ după ultimele atacuri
14:43
Ce anunță Kremlinul despre propunerea lui Trump pentru un armistițiu energetic între Ucraina și Rusia. Zelenski a acuzat Moscova de „un dispreț fără precedent față de SUA“ după ultimele atacuri
NEWS ALERT VIDEO | Șeful de la Permise Ilfov și un subaltern al acestuia au fost reținuți de DNA pentru luare de mită. Cei doi, la un loc, ar fi primit mită de 50 de ori
14:41
VIDEO | Șeful de la Permise Ilfov și un subaltern al acestuia au fost reținuți de DNA pentru luare de mită. Cei doi, la un loc, ar fi primit mită de 50 de ori
FLASH NEWS Ilie Bolojan s-a întâlnit cu ambasadorii UE la București și reprezentantul Comisiei Europene. Ce subiecte au fost pe agenda discuțiilor
14:37
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu ambasadorii UE la București și reprezentantul Comisiei Europene. Ce subiecte au fost pe agenda discuțiilor

Cele mai noi

Trimite acest link pe