Un expert în fitness recomandă: Pierzi 10 kilograme dacă consumi acest fel de băutură

O dietă echilibrată și sănătoasă, combinată cu exerciții fizice, este esențială pentru procesul de slăbire, scrie La Razon.

Odată cu apropierea vacanței de vară, mulți oameni au început să se pregătească pentru transformarea corpului lor. Cheia obținerii rezultatelor este o dietă sănătoasă, asigurându-se că este echilibrată, dar menține un deficit caloric (consumând mai puține calorii decât cele arse) și combinând-o cu exerciții fizice, ideal o combinație de antrenament de forță (haltere) și cardio (mers pe jos, alergare, înot etc.).

Cel mai important lucru în această perioadă nu este reducerea aportului alimentar sau a frecvenței meselor, ci mai degrabă încercarea de a mânca aceeași cantitate de alimente, dar cu mai puține calorii. Reducerea aportului alimentar poate fi contraproductivă, deoarece poate duce la o senzație constantă de foame, iar când sosește ora mesei, poate declanșa efectul de „compas”, ducând la consumul a mai multor alimente decât are nevoie organismul și, astfel, distrugând procesul de slăbire.

Cheia este să urmați o dietă echilibrată, care să includă o porție de legume, proteine, grăsimi și carbohidrați la fiecare masă. Peștele, carnea slabă, legumele și fructele ar trebui consumate în cantități suficiente pe parcursul săptămânii. Metodele de preparare sunt cruciale pentru reducerea caloriilor, așa că este recomandabil să evitați alimentele prăjite, înlocuindu-le cu opțiuni coapte la cuptor sau preparate la abur. Uleiul de măsline este un aliment de bază al dietei mediteraneene și ar trebui inclus, dar întotdeauna cu moderație, deoarece o lingură de ulei conține 100 de calorii. După cum se spune, poți mânca orice, dar cu moderație.

Unul dintre cele mai importante puncte, și unul pe care toți nutriționiștii îl subliniază clar, este că nu există diete sau produse miraculoase, la fel cum nu ar trebui să demonizăm alte alimente care au o reputație proastă, precum cartofii sau pastele. Cheia pentru atingerea obiectivelor tale este să pregătești mese cu alimente nutritive și sățioase care ajută la potolirea foamei și la prelungirea acestei senzații cât mai mult timp posibil, evitând astfel unul dintre cei mai mari dușmani ai intrării în formă pentru vară: gustările între mese.

Unul dintre creatorii de conținut care postează cel mai mult conținut despre nutriție pe profilurile sale este Mayden, un YouTuber spaniol care a devenit popular cu videoclipuri amuzante și distractive despre fizică practică și experimentală, care au evoluat în cele din urmă în lumea fitnessului, nutriției și a întăririi atât a minții, cât și a corpului, ceea ce a dus la publicarea cărții „Minte de oțel”.

Mayden oferă sfaturi despre pierderea în greutate, creșterea masei musculare și cum să utilizezi eficient produsele populare pentru slăbit și suplimentele alimentare, cum ar fi pudra proteică, creatina, magneziul și omega-3.

Prin urmare, expertul în fitness sugerează să prepari gazpacho cu pepene verde, o băutură sățioasă și cu conținut scăzut de calorii, care ajută la eliminarea senzației de foame care apare adesea între mese. Potrivit lui Mayden, este foarte ușor de preparat și „te poate ajuta să slăbești 10 kilograme”, deoarece un litru din acest gazpacho conține doar 393 de calorii.

„Când vremea se încălzește, poftele cresc, ceea ce face ca pierderea de grăsime să fie mult mai dificilă. Acele mici gustări constante sunt cele care se adună la calorii și ne împiedică să ne atingem obiectivele. De aceea, acest gazpacho cu pepene verde este cea mai bună modalitate de a combate căldura și poftele, deoarece îl poți păstra la frigider pentru când ai chef, iar din moment ce are mai mult de un litru și puține calorii, te poate face să te simți cu adevărat sătul. Recomand să îl folosești ca supliment la felul principal de mâncare sau, de fapt, oricând dorești, pentru că este delicios”, explică ea în descrierea videoclipului.

Pentru a-l prepara, pur și simplu pune 500 de grame de pepene verde într-un blender și mixează până obții o compoziție omogenă. Apoi adaugă un ardei gras verde, doi căței de usturoi, o ceapă, sare, oțet și o lingură de ulei de măsline. După ce ai toate ingredientele, mixează din nou și vei avea o băutură sănătoasă, răcoritoare și cu conținut scăzut de calorii.