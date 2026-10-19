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Un lider liberal îndeamnă la revoltă împotriva lui Bolojan: „Niciun PNL-ist din țară nu trebuie să demisioneze din funcțiile politice!”

Un lider liberal îndeamnă la revoltă împotriva lui Bolojan: „Niciun PNL-ist din țară nu trebuie să demisioneze din funcțiile politice!”
Un lider liberal îndeamnă la revoltă împotriva lui Bolojan
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Unul dintre cei mai vocali lideri liberali din ultima perioadă îndeamnă la revoltă împotriva lui Ilie Bolojan. Șeful CJ Cluj afirmă că „niciun PNL-ist din țară nu trebuie să demisioneze din funcțiile politice!”.

Într-un mesaj postat pe Facebook, Alin Tișe susține că „pleacă toți sau niciunul”, mesaj cu țintă directă la ultimele afirmații făcute de președintele PNL.

Alin Tișe: „Trebuie să demisioneze cei din conducerea incompetentă”

Opinia șefului Consiliului Județean Cluj este categorică: cei care au adus Partidul Național Liberal în dezastrul din prezent trebuie să plece de la conducerea formațiunii. Tișe îi cere pe față lui Bolojan să-și depună mandatul – „Primul care trebuie să plece”.

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Iată mesajul integral postat de Alin Tișe:

AJUNGE! PLEACĂ TOȚI SAU NICIUNUL! Niciun penelist din țară nu trebuie să demisioneze din funcțiile politice!

Trebuie să demisioneze cei din conducerea incompetentă, care au adus partidul în acest dezastru!

Oamenii au muncit pentru funcțiile pe care le ocupă. Nu sunt vinovați pentru conducerea și managementul defectuos al celor care au dus partidul în această situație!

Primul care trebuie să demisioneze este Ilie Bolojan, împreună cu toți cei incompetenți din conducere, care, luați la un loc, nu au voturile unui singur primar PNL!

Lăsați oamenii în pace! Nu le decideți voi soarta, viața și viitorul familiilor lor! Nu i-ați întrebat, în țară, pe oameni, dacă vor să fie la putere sau opoziție, ați decis singuri. Acum voi trebuie să plecați primii. Și in regim de urgență!

Plecați voi, cei care ați adus partidul aici prin incompetență!

Poate că primarii PNL din țară și președinții de Consilii Județene, consilieri locali și județeni, vă vor face să înțelegeți că acest partid nu este «pe persoană fizică», ci aparține tuturor celor care am muncit, am luptat și ne-am dedicat total!

„Abia atunci vorbim de corectitudine”

Când vor plecat toți cei din PNL: Toate funcțiile politice deținute de PNL – directori, consilieri, șefii de peste tot ajunși acolo indiferent de formulă, și cei care ocupă funcții în consilii de administrație bănoase, toți cei la care le-ați prelungit mandatele înainte de termen doar ca să rămână acolo și cei pe care vreți să îi înșurubați în funcții, atunci să vorbim despre plecări în masă! Abia când pleacă aceștia toți, dar absolut toți, atunci vorbim de corectitudine.

Altfel, rămâne un joc penibil de imagine care pedepsește și sacrifică doar pe o parte dintre cei din PNL, care au fost și sunt loiali acestui partid. Toți au ajuns acolo prin munca tuturor membrilor de partid!

Lăsați ipocrizia și șmecheria politică deoparte! Pretindeți că vreți reformarea țării și continuați cu combinațiile într-un partid profund nereformat. Deci, nu puteți voi cei incompetenți politic, să decideți care PNL-ist pleacă și care rămâne în funcțiile politice, pentru că toți au muncit politic. Nu vă mai ascundeți în spatele procedurilor de numire sau promovare prin care au ajuns în aceste funcții, pentru a scăpa de răspundere!

Fie pleacă toți, fie niciunul! Nu ne luați de proști! Cei care trebuie să plece sunt cei din conducere incompetenți care au adus PNL în acesta situație imposibilă. PNL nu este proprietatea unei conduceri. Este partidul tuturor celor care l-au construit prin muncă, implicare și sacrificiu!”.

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