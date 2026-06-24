Un lider UDMR anunță că formațiunea vrea să propună propriul premier, după ce PSD a decis să-și asume guvernarea

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a anunțat că formațiunea va propune un premier propriu pentru a-i oferi o alternativă președintelui Nicușor Dan. Anunțul vine după ce PSD a decis în unanimitate să-și asume guvernarea și să-l propună pe Sorin Grindeanu premier.

UDMR avertizează că un Guvern PSD minoritar are nevoie de un acord scris clar și consideră că o rocadă la conducerea țării ar fi o soluție mult mai corectă.

„Și dacă avem un guvern minoritar PSD trebuie să avem un pact. Trebuie să avem un acord. Să vedem ce propuneri au. Să vedem un text. Trebuie să fie o reciprocitate. Poate politic, și echitabil, rocada ar fi o soluție mai bună. Ar mulțumi pe mai multă lume.”

UDMR cere codiții clare pentru viitorul Executiv

Csoma Botond arată că România are nevoie urgentă de un Guvern cu puteri depline după cele două eșecuri din Parlament.

„Vom merge cu o propunere de premier. Președintele trebuie ca să aibă o opțiune. Venim după două eșecuri. Nu au vrut să-și asume în totalitate răspunderea guvernării până acum (n.r PSD). Acum este important să avem un guvern cu puteri depline.”, a declarat Csoma Botond.

Sorin Grindeanu anunță că PSD va conduce singur

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că PSD dorește să preia conducerea țării, dar cere independență totală pentru miniștrii săi.