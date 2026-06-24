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Un lider UDMR anunță că formațiunea vrea să propună propriul premier, după ce PSD a decis să-și asume guvernarea

Bianca Dogaru
Un lider UDMR anunță că formațiunea vrea să propună propriul premier, după ce PSD a decis să-și asume guvernarea
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Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a anunțat că formațiunea va propune un premier propriu pentru a-i oferi o alternativă președintelui Nicușor Dan. Anunțul vine după ce PSD a decis în unanimitate să-și asume guvernarea și să-l propună pe Sorin Grindeanu premier.

UDMR avertizează că un Guvern PSD minoritar are nevoie de un acord scris clar și consideră că o rocadă la conducerea țării ar fi o soluție mult mai corectă.

„Și dacă avem un guvern minoritar PSD trebuie să avem un pact. Trebuie să avem un acord. Să vedem ce propuneri au. Să vedem un text. Trebuie să fie o reciprocitate. Poate politic, și echitabil, rocada ar fi o soluție mai bună. Ar mulțumi pe mai multă lume.”

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Csoma Botond arată că România are nevoie urgentă de un Guvern cu puteri depline după cele două eșecuri din Parlament.

„Vom merge cu o propunere de premier. Președintele trebuie ca să aibă o opțiune. Venim după două eșecuri. Nu au vrut să-și asume în totalitate răspunderea guvernării până acum (n.r PSD). Acum este important să avem un guvern cu puteri depline.”, a declarat Csoma Botond.

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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că PSD dorește să preia conducerea țării, dar cere independență totală pentru miniștrii săi.

”Personal, resping orice pact pe funcţii. Doar pe idei, care să oferă, aşa cum am spus, prosperitate. Acum vom vedea cu adevărat cine este îngrijorat de situaţia României. PSD va avea deplină autonomie asupra programului de guvernare. Dacă va fi un guvern PSD, atunci acesta va fi un guvern care nu se va teme şi care nu va sta cu căciula în mână în faţa nimănui. Va fi în serviciul românilor şi atât. PSD va juca exclusiv pe mâna sa. Obiectivul este simplu, relansare economică şi recâştigarea încrederii românilor în capacitatea clasei politice de a livra prosperitate”, a spus Grindeanu.

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