Un nou cutremur în România, în zona Vrancea. Ce magnitudine a avut seismul

Un cutremur cu magnitudinea de 3,9 s-a produs vineri, la ora 01:00:42, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea. Potrivit datelor transmise de Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului, seismul a avut loc la o adâncime de 75,1 kilometri.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 38 km S de Focșani, 61 km S de Buzău, 73 km E de Sfântu Gheorghe, 84 km E de Brașov, 96 km S de Bârlad, 98 km NE de Ploiești, 98 km S de Bacău.

Mișcarea seismică a fost clasificată drept un cutremur slab, cu intensitatea II.

”În ziua de 23 Octombrie 2026, la ora 01:00:42 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.9, la adâncimea de 75.1 km”, a transmis INFP.

Cutremurul de vineri dimineață din zona seismică Vrancea vine la numai 4 zile distanță de cel de luni, 19 octombrie, care a avut magnitudinea de 4,9. Seismul de luni s-a resimțit și în Capitală.

Ce trebuie să faci în caz de cutremur

Clădirile trebuie părăsite calm, fără a lua lucruri inutile, iar drumul spre ieşire trebuie verificat cu grijă, pentru a evita expunerea la pericole.Pentru orice eventualitate, trebuie prevenită rănirea provocată de căderea unor tencuieli, cărămizi, etc. la ieşirea din clădire, utilizând o cască de protecţie sau, în lipsa acesteia, un scaun (taburet) ori alt obiect protector (geantă, ghiozdan, cărţi groase, etc.).

Dacă la ieşire uşile sunt blocate, trebuie să se acţioneze fără panică pentru deblocarea acestora. Dacă uşile nu pot fi deblocate, se recomandă spargerea geamului, curăţirea ramei şi a zonei de cioburi, utilizând un scaun, o vază, etc. şi evacuarea prin golul astfel creat.

În cazul în care, în urma unui cutremur sunt persoane rănite, acestea trebuie să fie eliberate din locurile unde au rămas prinse și trebuie să li se acorde primul ajutor.