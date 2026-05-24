Un puști de 14 ani a avut un teribil accident de bicicletă în Bistrița. Copilul, în stare critică, a fost ridicat cu troliul de un elicopter

Un puști de 14 ani a avut un teribil accident de bicicletă în Bistrița. Salvatorii au fost nevoiți să apeleze la un elicopter. Copilul este în stare critică după ce căzut cu bicicleta în localitatea Telciu, județul Bistrița-Năsăud. Pentru salvarea cât mai rapidă, s-a decis evacuarea lui cu troliul. Salvarea sa a depins doar de viteza cu care s-a acționat.

Potrivit ISU Bistrița-Năsăud, copilul în vârstă de aproximativ 14 ani a căzut de pe bicicletă în localitatea Telciu.

Victima a fost găsită inconștientă, dar cu respirație.

La caz au fost alocate un echipaj de prim ajutor SMURD de la Stația de Pompieri Năsăud și un echipaj SAJ cu medic.

După stabilizare, victima a fost evacuată la UPU SMURD Mureș cu un elicopter cu troli.