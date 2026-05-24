Doi turiști din București au supraviețuit după ce au căzut 100 m în Brâna Mare a Caraimanului. Misiune spectaculoasă de recuperare a Salvamont Prahova

Cei doi turiști, in vârstă de 57 de ani din București, au căzut aprox 100 m din Brâna Mare a Caraimanului. Au avut mare noroc.

Femeia avea doar traumatisme minore care nu au necesitat spitalizarea.

Bărbatul a fost diagnosticat cu traumatism scapulo-humeral și traumatism toraco-abdominal. Acesta a fost transportat cu elicopterul la Spitalul Județean de Urgență Brașov, comunică Salvamont Prahova.