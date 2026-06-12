Uniunea Europeană deschide oficial primele negocieri de aderare pentru Ucraina și Republica Moldova

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat astăzi că toate statele membre au aprobat începerea primului pachet de negocieri pentru intrarea Ucrainei și Republicii Moldova în Uniunea Europeană.

Discuțiile oficiale vor debuta luni, în cadrul unei conferințe interguvernamentale.

„În cadrul primei conferințe interguvernamentale de luni, vom deschide pachetul privind elementele fundamentale; coloana vertebrală a valorilor și principiilor esențiale de aderare pe care se bazează UE, de la statul de drept la instituții democratice solide”, informează von der Leyen, cu precizarea că aceasta reprezintă o recunoaștere a determinării, curajului și eforturilor depuse de ambele țări în promovarea reformelor, chiar și în fața unor provocări imense.”

Șefa Comisiei Europene arată beneficiile pe care o Uniune mai mare le aduce tuturor cetățenilor.

„Și un semnal că oferta UE de pace, stabilitate și oportunități este de neegalat. Extinderea este o alegere strategică. Prin apropierea națiunilor noastre, consolidăm pacea, securitatea și prosperitatea pe întreg continentul nostru. Într-o lume marcată de o incertitudine tot mai mare, o Uniune Europeană mai mare este în interesul nostru comun. Extinderea rămâne una dintre cele mai mari povești de succes ale UE și cea mai bună investiție în viitorul nostru comun”, mai adaugă șefa Comisiei Europene.

Ucraina și Republca Moldova au primit statutul de țări candidate în iunie 2022. Doi ani mai târziu, în iunie 2024, liderii europeni au aprobat regulile de negociere și au organizat prima întâlnire oficială pentru a începe drumul spre integrare.