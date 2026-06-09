UE a prezentat cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Rușii care au luptat pe frontul din Ucraina nu mai au voie în Europa

Ursula von der Leyen a prezentat oficial propunerea pentru cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, conceput special pentru a lovi direct pilonii financiari ai Moscovei. Acest pachet de sancțiuni urmează să fie dezbătut și urmează să fie aprobat în unanimitate de cele 27 de țări UE până la data de 15 iulie.

Pachetul de sancțiuni cu numărul 21 reprezintă cea mai mare includere în masă a unor instituții financiare. Prin urmare, s-au impus interdicții de tranzacționare pentru încă 31 de bănci comerciale ruse, ceea ce face ca peste 50% dintre creditorii Rusiei conectați la nivel internațional să fie complet blocați. Mai mult, UE a vizat de data aceasta și entitățile din țările terțe, unde sunt vizate direct 20 de bănci, platforme crypto și traderi de petrol din afara Rusiei care au ajutat companiile rusești să ocolească sancțiunile occidentale.

Pentru prima dată de la începutul războiului, Uniunea Europeană propune interzicerea accesului pe teritoriul Uniunii Europene pentru orice persoană care a servit în armata rusă de la începutul invaziei din Ucraina. Unele state europene sunt de părere că este inadmisibil ca soldații ruși să poată face turism în Europa după ce au luptat în Ucraina.

„Propunem pentru prima dată interzicerea intrării în Uniunea Europeană pentru orice persoană care a participat la invadarea Ucrainei”, a declarat Ursula von der Leyen într-o conferință de presă la Bruxelles. ”Ne concentrăm pe sectoarele cu cel mai mare impact. Sancțiunile noastre sunt dure. Ele slăbesc bazele economice ale efortului de război al Rusiei. Propunem impunerea de restricții importante asupra importurilor anumitor produse de pescuit și o interdicție totală asupra altora, precum morunul”, a continuat șefa executivului UE.

Numărul de nave sancționate din flota Rusiei se mărește

În ceea ce privește capabilitățile Rusiei de a exporta petrolul, se propune adăugarea pe lista sancțiunilor a încă 30 de nave, ceea ce face ca peste 630 de vase din „flota fantomă” a Rusiei să fie sub sancțiunile UE. Pentru prima dată de la începutul războiului sunt vizate și vasele care oferă servicii de alimentare și asistență flotei Rusiei.

De asemenea, de noul pachet de sancțiuni nu scapă nici infrastructura critică a Moscovei. Prin urmare, sunt vizate rafinării, porturi și aeroporturi care procesează sau tranzacționează petrol rusesc. Propunerea include și înghețarea mecanismului actual de stabilire a prețurilor pentru importurile de energie din Rusia, blocând capacitatea Moscovei de a profita de pe urma fluctuațiilor de preț globale.

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