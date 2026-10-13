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Următoarele trei nopți sunt decisive pentru furnizarea căldurii în București. Temperaturile medii „legale” vor fi la limită. Peste 1.000 de blocuri, fără apă caldă

Următoarele trei nopți sunt decisive pentru furnizarea căldurii în București. Temperaturile medii „legale” vor fi la limită. Peste 1.000 de blocuri, fără apă caldă
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Următoarele trei nopți (marți, miercuri și joi) vor fi decisive pentru furnizarea agentului termic în Capitală. Potrivit legii, căldura este distribuită doar dacă în trei seri/nopți la rând, mediile temperaturilor între orele 20.00 și 06.00 sunt de maximum 10 grade Celsius.

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Reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au precizat, în exclusivitate pentru Gândul, că mediile temperaturilor în următoarele nopți (media temperaturii între orele 20.00 și 6 dimineața) vor fi la limita de încadrare în criteriile de furnizare a agentului termic.

Practic, următoarele trei nopți vor fi foarte importante în ceea ce privește decizia Companiei Termoenergetica de a furniza agentul termic.

Bucureștiul, plin de avarii

„Marți seară, la ora 20:00 vor fi în jur de 12 grade Celsius, iar miercuri dimineață vor fi undeva la 7-8 grade. Marți ar fi prima noapte în care media s-ar apropia de 10 grade. Miercuri seară vor fi 11 grade, iar joi dimineață undeva la 7 grade. Joi noapte vor fi cam aceleași temperaturi. Ca atare, ne apropiem de limita aceea de maximum 10 grade Celsius. Suntem la limită și depinde foarte mult și de temperaturile din centrul orașului, care sunt mai ridicate”, au explicat pentru Gândul reprezentanții ANM.

Luni, potrivit site-ului Termoenergetica, în București erau peste 1.000 de blocuri care aveau probleme cu furnizarea apei calde. De regulă, acolo unde sunt probleme cu apa caldă nu se poate furniza agentul termic. Majoritatea problemelor sunt cauzate de avarii.

Cine poate lua ajutor de căldură, de la 1 noiembrie

Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) a început, de la 1 octombrie, pregătirile pentru sezonul de încălzire 2026-2027. Încărcarea cu apă a instalațiilor de alimentare cu energie termică și probele de presiune la instalațiile interioare s-au făcut etapizat.

Pe de altă parte, ca în fiecare sezon rece, foarte multe asociații de proprietari nu vor dori furnizarea agentului termic până la data de 1 noiembrie, din cauza costurilor.

Românii cu venituri mici pot solicita ajutor de la stat pentru încălzirea locuinței și în sezonul rece 2026–2027, care este cuprins între 1 noiembrie 2026 și 31 martie 2027. Sprijinul se acordă în funcție de veniturile familiei sau ale persoanei singure și de sistemul de încălzire utilizat. Cererile se depun la primăria de care aparține locuința.

Potrivit Legii nr. 226/2021 actualizate, privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, pot beneficia de acest sprijin familiile cu venituri medii nete lunare de cel mult 1.386 de lei pentru fiecare membru și pentru persoanele singure cu venituri de până la 2.053 de lei pe lună.

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