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ANM anunță temperaturi mai mari decât ar fi normal, dar revin ploile torențiale și descărcările electrice. Care sunt zonele vizate

ANM anunță temperaturi mai mari decât ar fi normal, dar revin ploile torențiale și descărcările electrice. Care sunt zonele vizate
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Au fost minus 2 grade Celsius, în această dimineață, la Miercurea Ciuc, potrivit informațiilor transmise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Pe de altă parte, meteorologii au anunțat că vremea este mult mai caldă decât ar fi normal în această perioadă, la orele amiezii. Însă, totodată, ANM anunță că revin aversele în unele zone ale țării.

La ora 08:00, potrivit ANM, nu s-au înregistrat precipitații în nicio zonă a României.

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La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a oferit noi informații despre evoluția vremii în cursul zilei de joi, 8 octombrie 2026.

Astăzi, în țară, vremea va fi predominant frumoasă. Pe parcursul zilei vor fi temperaturi cu mult mai mari decât cele normale pentru această perioadă.

  • Începând cu orele serii vor fi averse. Se vor accentua în vestul, nordul și parțial în centrul țării și îndeosebi în Banat, Crișana, Maramureș și în vestul/nord-vestul Transilvaniei.
  • Pe arii restrânse se vor acumula cantități de apă de 3-5 l/metru pătrat. Cu totul izolat se vor acumula 10-15 l/metru pătrat. Vor fi și descărcări electrice.
  • Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări.
  • Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade pe litoral și în jurul a 28 de grade, pe alocuri, în sud și vest.

În București, vremea va fi frumoasă și mult mai caldă după-amiaza decât în mod obișnuit în această perioadă din an. Cerul va fi variabil primele ore ale intervalului și mai mult senin în rest.

Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se situa în jurul a 27 de grade. Cea minimă va fi de 11-12 grade, ușor mai scăzută în zona preorășenească”, a precizat meteorologul de serviciu al ANM.

Unde s-a înregistrat cea mai ridicată temperatură a dimineții

La ora 08:00, conform informațiilor furnizate de meteorologii ANM, au fost 5 grade la București și cer acoperit. S-au înregistrat 18 grade la Sulina, aceasta fiind cea mai ridicată temperatură a dimineții de joi, 8 otombrie 2026.

  • Termometrele au arătat 1 grad Celsius la Brașov și 3 grade la Târgu Mureș.
  • Au fost 13 grade la Arad și doar 9 grade la Timișoara.

Sursa – ANM

  • La Craiova au fost 11 grade Celsius, iar în Moldova s-au înregistrat 8 grade la Suceava, 11 grade la Botoșani, 10 grade la Iași și 11 grade la Vaslui.

Totodată, la aceeași oră, erau 8 grade Celsius la Baia Mare și 5 grade la Bistrița.

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